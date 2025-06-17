Громкое убийство депутата Миннесоты: преступник заезжал в дома еще двух законодателей

Мужчина, которого подозревают в убийстве депутата штата Миннесота Мелиссы Хортман и ее мужа, а также в нападении на сенатора Джона Хоффмана, также ходил к домам других законодателей. Там его увидел местный полицейский.

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По словам прокуроров, предполагаемый стрелок посещал дома по меньшей мере двух других чиновников Миннесоты. Об этом пишет The Washington Post.

Джозеф Томпсон, исполняющий обязанности прокурора округа Миннесота, не назвал имен двух других чиновников, но сказал, что одного из них не было дома в то время, когда Венс Боелтер пришел туда.

Согласно заявлению о возбуждении уголовного дела, местный офицер заметил подозреваемого возле дома другого чиновника, когда полиция прибыла туда с целью проверить, все ли с ним в порядке. Но Боелтер, который сидел в своем внедорожнике, замаскированном под полицейскую машину, проигнорировал попытки офицера поговорить с ним и покинул территорию, пока офицеры проверяли дом.

"Боелтер тщательно спланировал свое нападение. Он изучал своих жертв и их семьи", – сказал Томпсон на пресс-конференции в понедельник.

Окружной прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти заявила, что ее офис выдвинул первоначальные обвинения в убийстве второй степени и покушении на убийство второй степени на выходных, чтобы получить ордер на арест Боелтера. Она намерена возбудить дело об убийстве первой степени, как только прокуроры штата смогут представить свою версию перед судом присяжных.

Томпсон сообщил, что его офис выдвинул Боелтеру шесть федеральных обвинений, включая преследование, стрельбу из огнестрельного оружия в Хоффманов и Хортманов, а также два обвинения в убийстве, связанном со смертью Хортманов. Последнее может грозить Боелтеру смертным приговором, если его признают виновным.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском штате Миннесота 14 июня мужчина в форме полицейского застрелил депутата штата Мелиссу Хортман и ее мужа, а также ранил сенатора Джона Хоффмана и его жену. Власти назвали нападение политически мотивированным актом насилия.

Впоследствии стало известно, что правоохранители установили личность мужчины, которого подозревают в убийстве и нападении. Это 57-летний Венс Боелтер, который работал в охранной компании. Последний раз мужчину видели в субботу утром в Миннеаполисе, в светлой ковбойской шляпе, темной рубашке с длинными рукавами, светлых брюках и с темной сумкой.

После двухдневных поисков его задержали. Когда полиция обыскала внедорожник подозреваемого, там нашли три автомата АК-47, 9-мм пистолет и список других государственных служащих с их адресами.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство депутата штата Миннесота Мелиссы Хортман. Он отметил, что его проинформировали об "ужасной стрельбе" и что в Штатах не будут терпеть такое насилие.

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