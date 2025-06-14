В Миннесоте мужчина в форме полицейского застрелил члена парламента штата и ранил сенатора: все подробности

В американский штате Миннесота,14 июня, мужчина в форме полицейского застрелил депутата штата Мелиссу Хортман и ее мужа, а также ранил сенатора Джона Хоффмана и его жену. Власти называют нападение политически мотивированным актом насилия, а преступник до сих пор находится в розыске.

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Об этом сообщает ABC News. По данным издания, в результате атак погибла представительница палаты представителей Миннесоты Мелисса Хортман и ее муж. Государственный сенатор Джон Хоффман и его жена получили многочисленные ранения, но после операций врачи осторожно выражают оптимизм относительно их выздоровления.

Губернатор Миннесоты Тим Вальц заявил, что эти нападения являются актом политически мотивированного насилия. Хортман, бывшая спикер Палаты, была известной демократкой и активным борцом за социальную справедливость, в частности за права женщин, доступ к репродуктивной помощи и школьные обеды для детей.

"Она была незаменима", – сказал Вальц со слезами на глазах.

Сенатор Джон Хоффман и его жена были ранены в собственном доме около 2:00 ночи в городе Чамплин. Через полтора часа, примерно в 3:35, полиция прибыла к дому Хортман в Бруклинском парке, где и столкнулась с подозреваемым.

Он был одет как офицер – с жетоном, бронежилетом и поясом со снаряжением. После короткой перестрелки преступнику удалось скрыться пешком.

Автомобиль нападавшего, стоявший возле дома Хортман, был стилизован под полицейский – имел сирены, фонари и другие характерные элементы. Внутри авто полиция нашла список целей, в котором фигурируют десятки политиков-демократов, в том числе губернатор Вальц, конгрессвумен Ильхан Омар, сенатор Тина Смит и генпрокурор Кит Эллисон.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что мотивом нападавшего могли быть экстремистские взгляды на аборты. Сейчас уровень безопасности для лиц в "списке целей" значительно повышен.

Жителей Миннесоты призывают быть чрезвычайно осторожными и не открывать двери одиночным полицейским. Все патрули сейчас работают парами. Район Бруклинского парка переведен в режим укрытия.

Президент Дональд Трамп, которого проинформировали о событиях, заявил, что ужасное насилие не будет терпеть.

Генеральный прокурор Пэм Бонди и спикер Палаты представителей Майк Джонсон также выступили с жесткими заявлениями осуждения.

Кен Мартин, председатель Демократического национального комитета, который лично знал обеих жертв, сказал, что это бессмысленное насилие является отражением растущего экстремизма. Если этот убийца думал, что мы замолчим –он глубоко ошибается.

Как сообщал OBOZ.UA, в государственном университете американского штата Флорида в городе Таллахасси произошло вооруженное нападение. По информации местных СМИ, в результате стрельбы шесть человек получили ранения, якобы есть и жертвы.

Очевидцы сообщили, что вооруженный нападающий выглядел как человек студенческого возраста. По последним данным, погибло два человека.

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