'В США такое не будут терпеть': Трамп отреагировал на убийство депутата из Миннесоты

Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство депутата штата Миннесота Мелиссы Хортман. Он отметил, что его проинформировали об "ужасной стрельбе" и что в Штатах не будут терпеть такое насилие.

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Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что это нападение выглядит как целенаправленная атака на законодателей штата.

Глава государства сообщил, что генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют эту ситуацию, и они будут преследовать всех причастных по всей строгости закона.

"В Соединенных Штатах Америки не потерпят такого ужасного насилия. Боже, благослови великий народ Миннесоты, действительно великого места!" – написал президент.

Напомним: в американском штате Миннесота 14 июня мужчина в форме полицейского застрелил депутата штата Мелиссу Хортман и ее мужа, а также ранил сенатора Джона Хоффмана и его жену. Власти называют нападение политически мотивированным актом насилия, а преступник до сих пор находится в розыске.

Как сообщал OBOZ.UA, в государственном университете американского штата Флорида в городе Таллахасси произошло вооруженное нападение. По информации местных СМИ, в результате стрельбы шесть человек получили ранения, двое погибли.

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