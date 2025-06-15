В США назвали подозреваемого в громком убийстве депутата Миннесоты и ее мужа. Фото

В Соединенных Штатах Америки правоохранители установили личность мужчины, которого подозревают в убийстве депутата из Миннесоты Мелиссы Гортман и ее мужа Марка. В соседнем доме сенатор штата Миннесота Джон Хоффман и его жена были ранены, они находятся в больнице в стабильном состоянии после операции. Подозреваемый – 57-летний Венс Боелтер, который работал в охранной компании, а во время преступления был одел в полицейскую форму.

Видео дня

По данным Бюро по задержанию преступников Миннесоты, у Боелтера каштановые волосы и карие глаза, его рост примерно 183 см, передает CBS News. В последний раз его видели в субботу утром в Миннеаполисе, в светлой ковбойской шляпе, темной рубашке с длинными рукавами, светлых брюках и с темной сумкой.

"Мы пока не знаем, замешаны ли в этом еще люди, но именно этого человека мы сейчас ищем как человека, представляющего интерес. Но с ним могут быть и другие люди, и мы хотели бы поговорить со всеми, кто мог контактировать с ним в какой-либо момент времени", – сказал полицейский Дрю Эванс.

Федеральное бюро расследований опубликовало фото, на котором, вероятно, Боелтер стоит возле дома одного из законодателей, в маске и одет как полицейский. ФБР заявляет, что предлагает вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Боелтера.

"Это было преднамеренное и жестокое нападение на государственных служащих и их семьи. Мы работаем с нашими партнерами из правоохранительных органов и используем все доступные ресурсы, чтобы найти и задержать Вэнса Боелтера. Мы призываем всех, у кого есть информация, сообщить ее – никакие детали не являются слишком мелкими. Бдительность общественности имеет решающее значение для привлечения этого человека к ответственности", — сказал специальный агент ФБР в Миннеаполисе Элвин М. Уинстон-старший.

Журналисты пишут, что Венс Боелтер работает директором патрулей безопасности в компании Praetorian Guard Security Services. Ранее он работал генеральным менеджером в сети магазинов у дома и на предприятии по производству продуктов питания, согласно его профилю в LinkedIn.

В 2016 году мужчина был назначен представителем частного сектора в Совете по развитию рабочей силы губернатора Миннесоты бывшим губернатором Марком Дейтоном. Он проработал там до 2019 года. Тогда губернатор Тим Уолц назначил его членом от бизнеса в Совете по развитию рабочей силы, на этой должности он пробыл до 2023 года.

На пресс-конференции власти заявили, что расследуют, знал ли Боелтер Хоффмана или Гортман. Эванс сказал, что "определенно есть некоторое совпадение с некоторыми публичными встречами" между Хоффманом и Болтером, но они не определили "характер отношений или знали ли они друг друга на самом деле".

По словам источника СМИ в правоохранительных органах, близкого к расследованию, он в последнее время жил в доме на севере Миннеаполиса.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском штате Миннесота 14 июня мужчина в форме полицейского застрелил депутата штата Мелиссу Хортман и ее мужа, а также ранил сенатора Джона Хоффмана и его жену. Власти называют нападение политически мотивированным актом насилия, а преступник до сих пор находится в розыске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!