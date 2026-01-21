Гренландия является ключевым активом в гонке за контроль над Арктикой, которую сейчас выигрывает Россия – CNN

Гренландия стала новой геополитической горячей точкой в гонке великих держав за контроль над Арктикой. Дебаты становятся горячее, чем когда-либо, из-за настаивания американского президента Дональда Трампа на том, чтобы Гренландия стала частью США. Но несмотря на то, что такие требования Трампа озадачили мир, погоня за Арктику на самом деле продолжается уже десятилетиями. И уже давно Россия ее выигрывает.

Об этом пишет CNN в аналитической статье. Как отмечает издание, многолетняя конкуренция за Арктику демонстрирует, что Москва уже имеет там доминантные позиции.

Россия доминирует в Арктическом регионе

Россия в течение десятилетий наращивала свое влияние в регионе и сегодня контролирует примерно половину суши и морской исключительной экономической зоны к северу от Полярного круга. Две трети населения Арктики проживают на территории России.

Несмотря на то что в целом Арктика составляет лишь небольшую часть мировой экономики – около 0,4%, Россия контролирует две трети ВВП региона.

Военное присутствие России в Арктике

Москва активно расширяет военное присутствие в Арктике, размещая военные базы и модернизируя ядерный подводный флот, радарные, ракетные и беспилотные системы.

По данным Фонда Саймонса, в Арктическом регионе в целом есть 66 военных объектов и еще сотни оборонительных сооружений и форпостов. 30 из них принадлежат России, а остальные 36 –странам НАТО с арктической территорией: 15 Норвегии, включая одну британскую базу, 8 США, 9 Канаде, три –Гренландии и одна Исландии.

И хотя эксперты говорят, что Россия пока не может сравниться с военными возможностями НАТО, масштабы военного присутствия РФ и темпы, с которыми Москва расширяла его в последние годы, вызывают серьезное беспокойство.

Королевский объединенный институт служб (RUSI), британский аналитический центр обороны, заявил, что Россия в последние годы инвестировала значительные средства и усилия в модернизацию своего флота атомных подводных лодок, который является основой ее военной мощи в Арктике. Продолжая вести войну в Украине, Россия также улучшила свои радиолокационные, беспилотные и ракетные возможности.

Раздел Арктики между Россией и НАТО

После окончания холодной войны Арктика некоторое время оставалась площадкой для сотрудничества между Россией и западными странами, в частности, в рамках Арктического совета, основанного в 1996 году. В течение многих лет создавалось впечатление, что Россия и западные страны действительно могут вести бизнес вместе.

Арктический совет пытался сблизить РФ с другими семью арктическими странами и позволить более тесное сотрудничество по таким вопросам, как биоразнообразие, климат и защита прав коренных народов. Какое-то время даже была попытка сотрудничать в области безопасности.

Однако из-за незаконной оккупации Крыма в 2014 году Россию исключили из Арктического совета

Большинство форм сотрудничества с тех пор были приостановлены, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году отношения между Западом и Москвой достигли нового минимума после Холодной войны.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2023–2024 годах фактически разделило Арктику на две части – под контролем России и Альянса.

Гренландия – ключевой актив в погоне за контроль над Арктикой

Гренландия – крупнейший остров мира, стратегически расположенный в сердце Арктики. Стратегические интересы Соединенных Штатов в отношении этого большого арктического острова обострились перед лицом угроз со стороны России.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США "нуждаются" в Гренландии по соображениям национальной безопасности, ссылаясь на рост активности России и Китая в Арктике и утверждая, что Дания не способна самостоятельно защитить остров.

Китай, который называет себя "приближенным к Арктике государством", также наращивает присутствие в регионе и углубляет сотрудничество с Россией, в частности через совместные патрулирования.

Безопасность – не единственная причина роста интереса к Арктике

Интерес к Арктике усиливается не только из-за безопасности, но и из-за климатических изменений: регион нагревается примерно в четыре раза быстрее среднего показателя в мире. Таяние льда открывает новые морские маршруты – Северный морской путь вдоль побережья России и Северо-Западный проход у Северной Америки – а также потенциальный доступ к полезным ископаемым.

Неиспользованные минеральные богатства Гренландии

Что касается добычи полезных ископаемых, существует вероятность того, что таяние льда может обнажить землю, которую ранее было невозможно разрабатывать. В частности, согласно данным Геологической службы Дании, Гренландия может стать горячей точкой добычи угля, меди, золота, редкоземельных элементов и цинка.

В Гренландии обнаружено более 1100 месторождений полезных ископаемых, но есть только две действующие шахты и только восемь действующих лицензий на добычу. Более 600 месторождений содержат полезные ископаемые, которые США считают важными для своей экономики и национальной безопасности.

На карте показано:

Минеральные ресурсы Гренландии:

красный – редкоземельные элементы

желтый – другие критически важные минералы

зеленый – другие критически важные минералы

Лицензии на добычу полезных ископаемых и операции в Гренландии:

белым – лицензия на добычу

черным – действующая шахта

В то же время эксперты предостерегают, что добыча ресурсов в Гренландии является чрезвычайно сложной и дорогой, а представления о быстром использовании ее минеральных богатств называют нереалистичными.

