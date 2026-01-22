Готовится останавливать российские танки? Германия планирует заказать системы дистанционного минирования на гусеничном БТР. Фото, видео

Бундесвер уже в первой половине 2026 года планирует сделать заказ на поставку в армию Германии систем дистанционного минирования. Скорее всего, оборонное ведомство ФРГ выберет системы Scorpion 2 от известного немецкого производителя оружия Dynamit Nobel Defence.

Видео дня

Об этом сообщает Hartpunkt, ссылаясь на источники в Бундесвере. В свою очередь эксперты Defense Express отмечают, что "такой ход мыслей очень правильный".

Что говорят в Бундесвере

Известно, что для своей армии немцы хотят системы дистанционного минирования на платформе двухзвенных гусеничных бронетранспортеров. Таким образом удастся обеспечить проходимость и работу системы на местности, где колесная техника не проедет.

Выбор платформы для Scorpion 2 приходится на BvS 10, который уже используется Бундесвером(и даже передавался Украине в качестве военной помощи). Однако немецкие чиновники также могут остановиться на других аналогичных платформах, и даже на обычном немецком гусеничном шасси, как ACSV G5, или Boxer Tracked.

Что говорят эксперты

В Defense Express отмечают, что "такой ход мыслей очень правильный", потому что системы дистанционного минирования должны действовать в бездорожье, "где колесная техника будет иметь очень большие проблемы".

"BvS 10, или Bandvagn Skyddad 10 тоже выглядит как хорошая опция не только благодаря унификации, но и из-за собственной невысокой стоимости. При этом будет достигнута большая универсальность, потому что нужно будет только специальное второе звено с пусковой установкой. Однако возникает вопрос о безопасности такой платформы в эпоху распространения дронов", – отмечают в издании.

О чем речь

Пусковая установка Scorpion 2 способна в соответствии с заданными параметрами быстро – всего за 10 минут – установить минное поле длиной в два километра. Подчеркиваем – дистанционно установить. При этом перезарядить установку можно всего за две минуты, после чего можно заминировать еще два километра.

Установка использует современные противотанковые мины AT-2+, которые подрываются не от наезда, а от сигнала датчиков, которые сами определяют, когда корпус машины оказывается над ними.

Отдельным преимуществом установки считаются габариты, благодаря которым ее можно устанавливать на любую платформу – как на бронетехнику, так и на обычные грузовики, и даже на наземные роботизированные комплексы.

Как сообщал OBOZ.UA, французский автопроизводитель Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В Renault подтвердили участие в проекте, однако стоимость контракта, а также количество и тип дронов пока не раскрыли.

А тем временем Украина наращивает собственное производство оружия – по словам президента государства Владимира Зеленского, сейчас страна производит более 50% оружия, которое использует на передовой. Причем почти весь украинский арсенал дальнобойного оружия производится именно отечественными оружейниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!