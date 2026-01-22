УкраїнськаУКР
русскийРУС

Готовится останавливать российские танки? Германия планирует заказать системы дистанционного минирования на гусеничном БТР. Фото, видео

Михаил Левакин
Новости. Мир
1 минута
369
Готовится останавливать российские танки? Германия планирует заказать системы дистанционного минирования на гусеничном БТР. Фото, видео

Бундесвер уже в первой половине 2026 года планирует сделать заказ на поставку в армию Германии систем дистанционного минирования. Скорее всего, оборонное ведомство ФРГ выберет системы Scorpion 2 от известного немецкого производителя оружия Dynamit Nobel Defence.

Видео дня

Об этом сообщает Hartpunkt, ссылаясь на источники в Бундесвере. В свою очередь эксперты Defense Express отмечают, что "такой ход мыслей очень правильный".

Что говорят в Бундесвере

Готовится останавливать российские танки? Германия планирует заказать системы дистанционного минирования на гусеничном БТР. Фото, видео

Известно, что для своей армии немцы хотят системы дистанционного минирования на платформе двухзвенных гусеничных бронетранспортеров. Таким образом удастся обеспечить проходимость и работу системы на местности, где колесная техника не проедет.

Выбор платформы для Scorpion 2 приходится на BvS 10, который уже используется Бундесвером(и даже передавался Украине в качестве военной помощи). Однако немецкие чиновники также могут остановиться на других аналогичных платформах, и даже на обычном немецком гусеничном шасси, как ACSV G5, или Boxer Tracked.

Что говорят эксперты

Готовится останавливать российские танки? Германия планирует заказать системы дистанционного минирования на гусеничном БТР. Фото, видео

В Defense Express отмечают, что "такой ход мыслей очень правильный", потому что системы дистанционного минирования должны действовать в бездорожье, "где колесная техника будет иметь очень большие проблемы".

"BvS 10, или Bandvagn Skyddad 10 тоже выглядит как хорошая опция не только благодаря унификации, но и из-за собственной невысокой стоимости. При этом будет достигнута большая универсальность, потому что нужно будет только специальное второе звено с пусковой установкой. Однако возникает вопрос о безопасности такой платформы в эпоху распространения дронов", – отмечают в издании.

О чем речь

Готовится останавливать российские танки? Германия планирует заказать системы дистанционного минирования на гусеничном БТР. Фото, видео

Пусковая установка Scorpion 2 способна в соответствии с заданными параметрами быстро – всего за 10 минут – установить минное поле длиной в два километра. Подчеркиваем – дистанционно установить. При этом перезарядить установку можно всего за две минуты, после чего можно заминировать еще два километра.

Установка использует современные противотанковые мины AT-2+, которые подрываются не от наезда, а от сигнала датчиков, которые сами определяют, когда корпус машины оказывается над ними.

Отдельным преимуществом установки считаются габариты, благодаря которым ее можно устанавливать на любую платформу – как на бронетехнику, так и на обычные грузовики, и даже на наземные роботизированные комплексы.

Как сообщал OBOZ.UA, французский автопроизводитель Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В Renault подтвердили участие в проекте, однако стоимость контракта, а также количество и тип дронов пока не раскрыли.

А тем временем Украина наращивает собственное производство оружия – по словам президента государства Владимира Зеленского, сейчас страна производит более 50% оружия, которое использует на передовой. Причем почти весь украинский арсенал дальнобойного оружия производится именно отечественными оружейниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!