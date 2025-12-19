Наращивают производство даже под обстрелами: журналисты побывали на украинском заводе, где производят ракеты 'Фламинго'. Фото

Украина наращивает собственное производство оружия, в частности, дронов и ракет. По словам президента государства Владимира Зеленского, сейчас страна производит более 50% оружия, которое использует на передовой. Причем почти весь украинский арсенал дальнобойного оружия производится отечественными оружейниками.

Видео дня

Причем производство ведется даже под обстрелами. Журналисты ВВС побывали на заводах компании Fire Point – где среди прочего производят и ракеты "Фламинго".

Секретность на предприятии

Журналистов британского вещателя привезли на предприятие "с завязанными глазами". Уже на заводе не разрешили снимать "никаких деталей, таких как колонны, окна или потолки". Также попросили не показывать лица рабочих на конвейере, где ракеты "Фламинго" находятся на разных стадиях завершения.

Именно поэтому представители ВВС сделали так мало фотографий завода Fire Point.

Почему розовая "Фламинго" сейчас черная

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех объяснила, почему сейчас украинские ракеты "Фламинго" окрашены в черный, а не розовый цвет в отличие от ранних прототипов. Дело в том, что сейчас эти ракеты "питаются российской нефтью".

33-летняя женщина намекает на украинские удары вглубь России – Преимущественно такие дальнобойные удары наносятся по нефтепромышленности страны-агрессора.

Британцам "конечный продукт" показался похожим на немецкую ракету V1 времен Второй мировой войны, но очень большую, "длиной с лондонский автобус".

Критическая часть войны

"Эти ракеты уже использовались в боевых действиях, хотя компания не подтверждает конкретные цели. "Фламинго" – это тот тип дальнобойного оружия, который западные страны поставляют неохотно. Но удары вглубь рассматриваются как критическая часть войны, для которой Украина сейчас использует преимущественно дальнобойные беспилотными", – отмечают журналисты ВВС.

По словам командующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, удары Украины вглубь страны-агрессора в этом году уже стоили российской экономике более 21,5 млрд долларов.

Офицер Сил специальных операций Украины Руслан объяснил, что стратегия проста: уменьшить военные возможности агрессора, через уменьшение экономического потенциала противника.

"Я хотел бы, чтобы вскоре Украина могла запускать столько, сколько запускают россияне. Однако мы масштабируемся очень активно и быстро", – говорит он.

Работа Fire Point

Fire Point даже не существовала до полномасштабного вторжения России. А сейчас предприятие производит 200 дронов в день. Его беспилотники FP1 и FP2 (каждый размером с небольшой самолет), совершили 60% от всех дальнобойных украинских ударов по России.

Каждый дрон стоит около 50 тысяч долларов. Это втрое дешевле, чем "шахеды" российского производства. Но Россия до сих пор производит почти 3000 "шахидов" в месяц.

В продукции Fire Point – в ракетах и дронах – сознательно избегают использования компонентов из двух стран. А именно – из Китая и Соединенных Штатов. Причем последние "под запретом", чтобы не зависеть от таких непостоянных политических настроений США.

Только мощное производство собственного оружия является "надежными гарантиями безопасности", считают украинские оружейники.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже применяет ряд ракет собственного производства для ударов по российским целям. Ранее публичной информации об этом было немного, хотя данные о якобы применении украинских ракет часто появлялись в российских пабликах. Так или иначе, по словам Владимира Зеленского, "Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", длинные "Нептуны", "Паляницу", "Фламинго", а также "Сапсан".

