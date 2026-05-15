'Готовил диверсии против производителя дронов': в Германии взяли под стражу украинца и его сообщницу, подозреваемых в шпионаже на РФ

В Германии задержали двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий против немецкого производителя дронов, поставляющего технику Украине. Следователи также не исключают подготовку к покушению на предпринимателя.

Видео дня

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, аресты провели по запросу Федеральной прокуратуры Германии.

Подозреваемых задержали в Германии и Испании

По данным следствия, фигурантами дела являются 43-летний украинец Сергей Н. родом из Харьковской области и 45-летняя гражданка Румынии Алла С.

Женщину задержали в городе Райне в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, а мужчину – в испанском городе Эльда неподалеку от Аликанте.

Задержание украинца проводила полиция Испании после официального запроса немецкой стороны.

Следили за производителем дронов для Украины

Аресты подозреваемых российских агентов произошли после масштабного расследования, проведенного контрразведывательной службой Федерального ведомства защиты Конституции и сотрудниками государственной безопасности Баварского государственного управления уголовной полиции.

По данным следствия Сергей Н. с декабря 2025 года целенаправленно собирал информацию о немецком предпринимателе, который поставляет Украине дроны и комплектующие к ним.

Он скрыто снимал территорию предприятия и проводил наблюдение за компанией.

С марта 2026 года, как утверждают следователи, к операции присоединилась сообщница украинца из Румынии Алла С.

Она установила домашний адрес немецкого предпринимателя, наведывалась в его дом и скрыто снимала входную зону на смартфон.

В Германии не исключают подготовку покушения

Немецкие правоохранители считают, что собранная российскими агентами информация могла использоваться для "подготовки дальнейших разведывательных операций против целевого лица".

По данным Spiegel, среди возможных сценариев следователи рассматривают физическое нападение или даже подготовку к покушению на предпринимателя.

В Европе растет количество дел о российском шпионаже

В последние годы в странах Европы значительно возросло количество дел, связанных с подозрениями в шпионаже и диверсиях в пользу России.

Особое внимание спецслужбы уделяют предприятиям оборонного сектора и компаниям, которые сотрудничают с Украиной в сфере производства вооружения и беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA:

СБУ задержала военнослужащего из подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, который был вражеским агентом. Он одновременно работал на ФСБ РФ и разведку пограничной службы Беларуси.

На Кировоградщине приговорили к 15 годам заключения агента ФСБ, который служил в подразделении беспилотных систем ВСУ и передавал России данные о беспилотных операциях украинских военных. По информации следствия, мобилизованный сотрудничал с российской спецслужбой за деньги, которые тратил на наркотики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!