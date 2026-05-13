Сливал врагу данные о ВСУ за деньги на наркотики: на Кировоградщине бросили за решетку агента ФСБ. Фото

На Кировоградщине приговорили к 15 годам заключения агента ФСБ, который служил в подразделении беспилотных систем ВСУ и передавал России данные о беспилотных операциях украинских военных. По информации следствия, мобилизованный сотрудничал с российской спецслужбой за деньги, которые тратил на наркотики.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса Генпрокурора. Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Передавал россиянам данные об ударах дронов

Как установило следствие, агентом ФСБ оказался мобилизованный житель Кропивницкого, который проходил службу в роте ударных БпЛА на восточном фронте и одновременно шпионил для врага. По данным СБУ, россияне завербовали его в мае 2025 года через Telegram-каналы, где мужчина искал "легкий заработок".

В течение нескольких месяцев он передавал ФСБ информацию о подготовке дроновых операций Сил обороны Украины, в частности относительно ударов по территории РФ. Агент сообщал время и направления вылетов беспилотников, ориентировочные цели атак, а также координаты пунктов временной дислокации подразделения и маршруты передвижения военных.

По данным следствия, российская армия использовала эти данные для подготовки превентивных ударов по украинским дроновым экипажам с применением дальнобойной артиллерии и авиабомб. В то же время кураторы из ФСБ предупреждали агента о запланированных атаках, чтобы он мог покинуть опасную территорию до начала обстрелов.

Работал на ФСБ за деньги на наркотики

В СБУ сообщили, что осужденный имел наркотическую зависимость и согласился сотрудничать с российской спецслужбой за денежное вознаграждение. За свою деятельность он получил более 4 тысяч долларов в криптовалюте, которые тратил на психотропные вещества.

Сотрудники СБУ задержали мужчину во время подготовки нового "отчета" для ФСБ. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с РФ, наркотики и технику, которую он использовал для передачи разведданных.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

