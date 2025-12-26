"Государственное преступление": Алжир требует от Франции официальных извинений за колонизацию страны
Парламент Алжира единогласно принял закон, объявляющий колонизацию страны Францией государственным преступлением, требуя официальных извинений. Париж назвал это "явно враждебной инициативой", что свидетельствует о продолжении ухудшения отношений между двумя государствами.
Как передает Euronews, заседание парламента состоялось в среду, 24 декабря – депутаты в шарфах национальных цветов скандировали "Да здравствует Алжир!", одобряя законопроект. В документе, состоящем из 27 статей, сказано, что Французская Республика несет "юридическую ответственность за свое колониальное прошлое в Алжире и вызванные им трагедии".
В тексте перечислены преступления, в которых обвиняется французское колониальное правление (ядерные испытания, внесудебные казни, физические и психологические пытки, систематическое разграбление ресурсов и так далее).
"Полная и справедливая компенсация за весь материальный и моральный ущерб, причиненный французской колонизацией, является неотъемлемым правом алжирского государства и народа", – сказано в документе.
Спикер парламента Ибрагим Бугали заявил, что этот закон "четко дает понять – как внутри страны, так и за ее пределами, – что национальная память Алжира не подлежит ни стиранию, ни обсуждению".
Когда французский лидер Эммануэль Макрон впервые баллотировался на пост президента в 2017 году, он назвал колонизацию "преступлением против человечности", но отказался принести официальные извинения.
В 2023 году он сказал: "Не мне просить прощения". Одновременно с этим президент выразил надежду на работу над примирением.
Париж осудил решение Алжира
СМИ, со ссылкой на источник в МИД Франции, заявили, что ведомство осуждает "явно враждебную инициативу", которая противоречит усилиям по возобновлению франко-алжирского диалога.
"Что касается памяти о колонизации, то каждый может признать масштабы работы, проделанной президентом Республики (Макроном. – Ред.), в частности, посредством создания совместной комиссии французских и алжирских историков", – сказал собеседник.
"Мы по-прежнему привержены восстановлению диалога с Алжиром, способного учитывать приоритетные интересы Франции, особенно в отношении вопросов безопасности и миграции", – подытожил он.
Контекст
Отношения между Парижем и Алжиром резко ухудшились с лета 2024 года, когда Франция признала план автономии Марокко "под марокканским суверенитетом" для Западной Сахары.
Алжир, поддерживающий стремление Фронта Полисарио к независимости Западной Сахары, отозвал своего посла и обвинил Париж в пересечении "красной линии".
Напряженность еще больше обострилась в августе, когда Макрон призвал к ужесточению визовых требований для алжирских дипломатов и правительственных чиновников. В ответ Алжир предоставил французским дипломатам 12 дней на выезд из страны. Франция отозвала своего посла, но ответила высылкой 12-ти алжирских дипломатов.
Франция правила Алжиром с 1830 по 1962 год, и это наследие до сих пор является источником серьезных споров. Алжир утверждает, что во время войны за независимость 1954–1962 годов погибло 1,5 миллиона человек, в то время как французские историки оценивают общее число жертв примерно в 500 тысяч, включая около 400 тысяч алжирцев.
