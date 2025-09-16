'Город имеет проблемы с преступностью': у Трампа подтвердили планы развернуть Нацгвардию в Мемфисе

Белый дом подтвердил подготовку к развертыванию сил Национальной гвардии США в Мемфисе (штат Теннесси) для "восстановления закона и порядка". В городе, где мэром является демократ Пол Янг, якобы наступил "кризис насилия" и есть огромные проблемы с преступностью.

Мемфис может стать третьим городом, где Трамп применил нацгвардейцев

Меморандум о соответствующих планах, подписанный президентом Дональдом Трампом, опубликован на сайте Белого дома. В другой публикации пресс-службы, посвященной этой же теме, целью называется "преодоление кризиса насильственных преступлений, вызванного провальной политикой демократов".

Администрация, чтобы подтвердить проблемы с преступностью в Мемфисе, использовала ряд утверждений местных жителей без указания имен: мол, они "не могут даже выйти из машины в магазин, на рынок или на заправку" – настолько на улицах опасно.

Как отметили в АР, это станет "еще одним серьезным испытанием границ президентской власти путем применения военной силы в американских городах".

Во время визита губернатора Теннесси Билла Ли (он является членом Республиканской партии) в Овальный кабинет Трамп заявил, что войска Нацгвардии присоединятся к специальной оперативной группе, в состав которой войдут сотрудники различных федеральных агентств, включая ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, Иммиграционную и таможенную полицию и Службу маршалов США.

В подписанном президентском меморандуме не было подробностей о сроках развертывания войск и о том, как именно будет выглядеть обещанное им усиление правоохранительных мер.

Незадолго до этого Белый дом опубликовал сообщение о том, что общий уровень преступности в Мемфисе выше, чем в среднем по стране, и предположил, что этот показатель вырос с прошлого года.

Между тем полиция Мемфиса сообщила о снижении количества всех основных видов преступлений за первые восемь месяцев 2025-го (по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет). Общий уровень преступности достиг 25-летнего минимума, а количество убийств – шестилетнего.

Тем не менее, Мемфис уже много лет сталкивается с проблемой насилия с применением огнестрельного оружия. Печальный рекорд для города был установлен в 2023 году – более 390 убийств.

Когда войска Национальной гвардии зайдут в Мемфис, он станет третьим крупным городом под руководством мэров-демократов, где федеральная власть республиканцев развернет силы Нацгвардии. Двумя предыдущими были Лос-Анджелес и Вашингтон.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа президент США Дональд Трамп издал указ, цель которого – привлечение граждан к ответственности за осквернение американского флага. Хотя Конституция страны (а именно первая поправка) не считает сжигание флага правонарушением, глава Белого дома предлагает искать обходные пути.

