Пророссийского лидера Гагаузии могут бросить за решетку на 9 лет: в чем ее обвиняют

Прокуратура Молдовы требует приговорить пророссийского лидера Гагузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы. Ее обвиняют в получении незаконного финансирования для бывшей партии "Шор".

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Об этом сообщает PRO TV. Со своей стороны Евгения Гуцул отвергает обвинения и заявляет, что является жертвой политического преследования.

1 июля в суде сектора Буюканы в Кишиневе состоялось очередное заседание по ее делу. Во время судебных дебатов прокурор Кристина Гладков требовала назначить главе Гагаузии наказание в виде девяти лет заключения в тюрьме полузакрытого типа. Также прокуратура настаивает на запрете для Гуцул в течение пяти лет занимать должности в политических партиях.

Отмечается, что антикоррупционная прокуратура сообщила, что в апреле 2024 года завершила расследование и передала в суд дело против Евгении Гуцул. По данным следствия, занимая должность секретаря неконституционной партии "Шор", Гуцул в период с 2019 по 2022 год систематически ввозила средства из России в Молдову.

Ее также обвиняют в координации деятельности отдельных партийных офисов и получении более 42,5 миллиона леев от организованной преступной группировки для финансирования политической силы.

Похожие обвинения выдвинули и бывшей руководительнице главного офиса партии "Шор" в Кишиневе Светлане Попан. По версии прокуратуры, с сентября по ноябрь 2022 года она получила 9,74 миллиона леев от криминальной группировки для обеспечения деятельности партии. Деньги использовались для финансирования протестных акций и выплат зарплат в конвертах членам региональных отделений.

Напомним, 25 марта в международном аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузского автономного округа Евгению Гуцул. Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным финансированием ее избирательной кампании из "запрещенных законом источников" и других противозаконных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, после своего задержания Евгения Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину. Через своих адвокатов она призвала главу Кремля "давить" на молдавские власти с целью ее освобождения.

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