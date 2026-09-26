"Главное не переборщить": у Навроцкого обвинили Туска и Сикорского в спекуляциях на теме российских угроз

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что некоторые польские чиновники используют вопросы безопасности в внутриполитической полемике. В спекуляциях на теме угрозы со стороны РФ он обвинил премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского.

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Об этом Пшидач сказал в программе "Gościu Wydarzeń" на Polsat News. Он признал, что Администрация президента получила информацию о возможной активизации гибридной деятельности России, упомянув, в частности, беспилотники, воздушные шары, акты саботажа и попытки дестабилизации.

В то же время Пшидач подчеркнул, что если у правительства есть более подробная информация, оно должно представить ее президенту. "Если что-то должно произойти, мне кажется, что, во-первых, президент должен об этом знать, а во-вторых, поляки также должны быть к этому готовы", – сказал он.

Так глава Бюро прокомментировал слова Сикорского относительно информации, согласно которой Россия может готовить "что-то грандиозное" уже в этом году.

"Боюсь, что министр Сикорский и премьер-министр Туск начинают играть на этом вопросе безопасности, чтобы сосредоточить внимание на себе, а не на проблемах", – заявил Пшидач.

На вопрос ведущего, считает ли он, что глава правительства использует угрозу со стороны России для политической выгоды, он ответил: "Да, чтобы иногда отвлечь внимание от своих политических проблем, а с другой стороны, попытаться привлечь внимание к себе".

Пшидач подчеркнул, что не ставит под сомнение угрозу, которую представляет сама Россия. Однако он предостерег от чрезмерного использования панических сообщений.

"Я просто предостерегаю премьер-министра от использования этой ситуации в собственных целях, потому что если он переусердствует, люди в конечном итоге утратят бдительность, а когда возникнет настоящая угроза, они либо не отреагируют, либо проигнорируют предупреждение премьер-министра", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск обменялись публичными заявлениями из-за слов главы государства о возможной потере территорий. Туск призвал Навроцкого удалить пост и подчеркнул, что Польша не намерена отдавать "ни одного кусочка" своей территории.

В ответ президент напомнил об исторических событиях 1939 года и призвал премьера сосредоточиться на законопроекте о снижении цен на топливо.

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