Германия развернула свою систему ПВО Patriot в Турции вместо американской: что происходит

На юго-востоке Турции в районе Кюреджик (провинция Малатья) приступила к боевому дежурству немецкая система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Она заменила соответствующий американский комплекс, который был передислоцирован.

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Соответствующие изменения подтвердили в Министерстве национальной обороны Турции на брифинге в четверг, 25 июня. Об этом пишет "Укринформ".

"В рамках Постоянного оборонного плана НАТО и с целью усиления противовоздушной обороны Альянса один немецкий ЗРК Patriot был развернут в районе Кюреджик... 24 июня 2026 года он принял на себя выполнение задач от американской системы Patriot, которая была развернута в этом же районе", – заявили в турецком оборонном ведомстве.

О численности сил ПВО в пресс-службе дополнительной информации не предоставили, отметив лишь, что речь идет о ротации союзных средств в рамках оборонного планирования Североатлантического альянса.

Радиолокационная станция НАТО в Кюреджике является одним из ключевых элементов системы раннего предупреждения военных о ракетных угрозах и входит в архитектуру евроатлантической противоракетной обороны.

Что предшествовало

Напомним: анонсируя развертывание в Турции, в МО Германии заявляли, что перебросят одну батарею Patriot и около 150 немецких солдат, которые заменят американское подразделение.

"Германия берет на себя больше ответственности в рамках НАТО", – подчеркивал глава ведомства Борис Писториус в мае. Предварительно, развертывание запланировано к сентябрю 2026 года.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что сокращение американского военного присутствия в Европе требует четкой координации с партнерами, поскольку бессистемный вывод войск может привести к пробелам. Он призвал Европу укреплять собственный оборонный потенциал вместо того, чтобы ориентироваться на США.

– Война в Украине заставила Запад переосмыслить собственную концепцию противовоздушной обороны. Одним из главных уроков стало осознание того, что для борьбы с беспилотниками недостаточно дорогих радаров и современных ракетных комплексов.

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