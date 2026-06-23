"Кто бы ни был у власти": Писториус призвал Европу не ориентироваться на США, а укреплять собственную оборону

Сокращение американского военного присутствия в Европе требует четкой координации с партнерами по НАТО. Отсутствие согласованного плана может негативно повлиять на обороноспособность Альянса и создать пробелы в системе сдерживания.

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Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время военных учений НАТО в Литве. Информацию опубликовало СМИ Deutsche Welle.

США намерены существенно сократить свое военное присутствие на европейском континенте. Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что необходим "упорядоченный переход", который позволит союзникам заблаговременно подготовиться к изменениям в распределении сил и ресурсов. Ни одна из сторон, включая Соединенные Штаты, не заинтересована в возникновении опасных пробелов в системе коллективной безопасности.

Решение Вашингтона не стало неожиданностью для Берлина. В связи с этим Германия планирует усиливать свой вклад в conventional deterrence и оборону в рамках НАТО.

Одним из ключевых вопросов остается будущее так называемой модели сил НАТО (Force Model), которая определяет, какие государства-члены должны поддерживать готовность определенного количества войск и сил и в какие сроки они должны быть доступны для Альянса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Литве вблизи границы с Беларусью будет размещено почти 5000 немецких солдат для защиты восточного фланга НАТО. Речь идет о бронетанковой бригаде, полное развертывание которой Берлин планирует завершить к концу 2027 года.

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