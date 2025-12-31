Германия и Франция отложили на неопределенный срок проект европейского истребителя: в чем причина

Германия и Франция на неопределенный срок отложили принятие решения по совместному проекту истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS). Запланированное на конец года решение конфликта вокруг программы не произошло, а новые сроки пока не определены.

Об этом сообщил представитель правительства Германии в комментарии изданию Euractiv. По словам представителя правительства, окончательное решение о продлении программы до сих пор не принято, вопреки первоначальным планам.

Ключевой причиной задержки стали разногласия между ведущими аэрокосмическими компаниями Германии и Франции относительно лидерства в проекте и распределения работ. Из-за этих споров совместная программа ориентировочной стоимостью 100 миллиардов евро фактически зашла в тупик.

Ранее главные подрядчики программы – Airbus Defence и Dassault – открыто заявляли о несогласии с текущим планом работ, что вызвало сомнения относительно дальнейшего существования проекта. Одним из возможных вариантов рассматривается создание двух отдельных самолетов для Германии и Франции с совместной разработкой ключевых компонентов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывали до конца 2025 года разрешить конфликт вокруг FCAS, который считается ключевой оборонной инициативой Европы. Впрочем, на текущем этапе немецкая сторона не может назвать никакой новой даты принятия решения.

Лидеры Германии, Франции и Испании планировали обсудить ситуацию вокруг FCAS на полях брюссельских саммитов в середине декабря, однако по итогам этих встреч публичных решений объявлено не было. В Берлине объяснили это насыщенной франко-германской повесткой дня в сфере внешней политики и политики безопасности.

Будущий истребитель разрабатывается как элемент комплексной системы, предусматривающей взаимодействие с беспилотниками. С 2040 года он должен заменить имеющиеся боевые самолеты Германии, Франции и Испании. Однако дальнейшие задержки могут поставить эти планы под угрозу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале декабря во время визита во Францию президент Владимир Зеленский встретился с главой и главным исполнительным директором авиакосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье, которая производит самолеты Rafale. Украинский лидер, в частности, осмотрел производственные мощности важного для нашей страны стратегического предприятия.

