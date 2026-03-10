Гегсет анонсировал 'самый интенсивный день' ударов по Ирану. Видео

Глава Пентагона Пит Гегсет пообещал, что США нанесут самые интенсивные удары по Ирану за все время проведения военной операции. Он анонсировал, что это произойдет именно сегодня, 10 марта.

Видео дня

Об этом Пит Гегсет сказал во время брифинга в Пентагоне. Его цитирует EuroNews.

По словам Гегсета, для такого мощного удара США привлекут еще больше военной авиации.

"Сегодня будет еще один самый интенсивный день наших ударов по Ирану. Больше всего истребителей, больше всего бомбардировщиков, больше всего ударов. Разведка более совершенна и лучше, чем когда-либо", – заявил глава Министерства войны США.

Он добавил, что за последние 24 часа Соединенные Штаты стали свидетелями того, как "Иран выпустил наименьшее количество ракет, которое они когда-либо могли выпустить".

Гегсет также отметил, что "Иран стоит в одиночестве и сильно проигрывает".

"Соседи страны, а в некоторых случаях и бывшие союзники в Персидском заливе, покинули его. А их союзники, Хезболла, хуситы и ХАМАС, либо разгромлены, либо неэффективны, либо остаются в стороне", – сказал Гегсет.

Он подчеркнул, что США "побеждают, сосредоточившись на наших целях".

В то же время Гегсет не стал говорить, сколько еще продлится война в Иране. По его словам, Трамп поставил "очень конкретную задачу, которую нужно выполнить".

"Наша решимость безгранична. В конце концов, президент определяет конечное состояние этих целей... Но то, что он постоянно повторяет – это не бесконечная война. Она не затягивается. Не мне решать, это начало, середина или конец. Это его дело, и он будет об этом сообщать", – сказал Гегсет.

Как сообщал OBOZ.UA, за первые два дня войны против Ирана Пентагон потратил $5,6 млрд на боеприпасы. Эта цифра вызывает у американских чиновников тревогу относительно скорости, с которой их войска исчерпывают свои запасы оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!