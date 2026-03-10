Пентагон потратил $5,6 млрд на боеприпасы за первые два дня ударов по Ирану – WP

Первые два дня войны против Ирана обошлись Соединенным Штатам Америки в 5,6 миллиарда долларов. Эта цифра вызывает у американских чиновников тревогу относительно скорости, с которой их войска исчерпывают свои запасы оружия.

Ожидается, что администрация Трампа уже на этой неделе направит Конгрессу дополнительный запрос на оборонный бюджет для поддержки своей кампании. Это может вызвать сопротивление многих демократов, которые тщетно пытались сдержать администрацию от дальнейших военных действий в Иране. Об этом сообщает The Washington Post.

Оружие для войны в Иране

Центральное командование США, которое контролирует военные операции на всем Ближнем Востоке, заявило, что в Иране было поражено более 5000 целей с использованием более 2000 боеприпасов. Не уточняется, сколько и какие виды боеприпасов было потрачено в первые дни войны против Ирана.

Между тем главный спикер Пентагона Шон Парнелл заявил, что Министерство обороны имеет "все необходимое для выполнения любой миссии во время и в месте, выбранном президентом, и в любые сроки".

Также на прошлой неделе министр обороны Пит Гегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн рассказали журналистам, что кампания отходит от активного использования высокоточных боеприпасов и вместо этого будет чаще применять лазерно-управляемые бомбы. Как отмечает полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, это должно снизить цену каждого удара — с миллионов долларов, потраченных на каждый выпущенный снаряд, до менее чем 100 000 долларов в некоторых случаях.

Трамп критикует Байдена за предоставление Украине оружия

При этом президент США Дональд Трамп критикует своего предшественника Джо Байдена за помощь Украине. По его мнению, Байдену не стоило отдавать "лучшее американское оружие" даром. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт процитировала президента США, где он жестко высказался о Байдене, назвав его "тупым и некомпетентным": "Президент отмечал, что, к сожалению, у нас в Белом доме в течение четырех лет был очень тупой и некомпетентный лидер, который бесплатно, даром отдал много нашего лучшего оружия другой очень далекой стране под названием Украина".

