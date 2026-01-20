'F*ck off': депутат Европарламента из Дании обратился к Трампу 'понятными ему словами'. Видео

Депутат Европейского парламента из Дании Андерс Вистисен 20 января выступил в зале Европарламента и резко обратился к президенту США Дональду Трампу из-за его заявлений по Гренландии. Политик публично призвал американского лидера прекратить угрозы в адрес Королевства Дания, использовав максимально жесткую формулировку.

Выступление состоялось во время пленарного заседания Европейского парламента в Брюсселе. Слова датского депутата быстро распространились в соцсетях и вызвали резонанс среди европейских политиков.

"Позвольте мне сказать теми словами, которые вы можете понять. Господин президент, идите к черту!" (в оригинале: "Mr. President – Fuck off!")", – заявил Андерс Вистисен в Европарламенте, обращаясь к Дональду Трампу.

Позже о своей позиции Андерс Вистисен написал на собственной странице в Facebook, комментируя сказанное с трибуны Европарламента. Он пояснил, что, по его мнению, Дональд Трамп воспринимает только язык жесткости и прямого давления. Именно поэтому, по словам политика, он сформулировал обращение без дипломатических смягчений.

В заметке Вистисен отметил, что считает любые угрозы США в адрес Дании абсолютно неприемлемыми. Он также привел прямую цитату из своего выступления, отметив, что сознательно использовал резкую лексику, чтобы четко обозначить позицию.

Резкая позиция ЕП

Комментируя ситуацию, датский евродепутат напомнил, что почти год назад уже выступал с этой же трибуны с предупреждением относительно агрессивной риторики Дональда Трампа относительно Арктики и Дании. По его словам, тогда эти предостережения остались без должной реакции со стороны Европы.

Вистисен отметил, что вместо жесткого ответа европейские институты продолжали заключать, как он выразился, невыгодные торговые соглашения и подыгрывать арктическому нарративу Трампа. Политик считает, что это ослабило позиции ЕС в нынешней ситуации.

Он также рассказал, что после нынешнего выступления вице-президент Европейского парламента пригрозил ему штрафом за неподобающие высказывания. В ответ депутат отметил, что хотел бы видеть такую же принципиальность в защите Дании от угроз ее суверенитету.

Подробности конфликта

Заявления Вистисена прозвучали на фоне недавней публикации Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Там президент США обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио изображены с американским флагом.

Рядом с ними на картинке размещена табличка с надписью"Гренландия – территория США, основанная в 2026 году". Это сообщение вызвало критику со стороны датских политиков и снова обострило дискуссию о статусе острова.

Вопрос Гренландии

Президент США заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

14 января Трамп снова начал угрожать Дании относительно острова Гренландия. Глава Белого дома заявил, что она должна "убираться прочь" с территории острова, причем сделать это "срочно".

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров в Белом доме ответил республиканцу. Он сказал, что у Копенгагена и Вашингтона разные взгляды и даже "фундаментальные разногласия" по Гренландии. Но Дания, США и НАТО могут работать совместно, чтобы обеспечить безопасность острова, ведь на него распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора.

Однако Дональд Трамп не отказался от своих посягательств на Гренландию. Он заявил, что Дания, увеличив расходы на безопасность, лишь "разместила дополнительную собачью упряжку" на этом острове.

Напомним, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, контроль Соединенных Штатов над Гренландией является "приоритетом" для американского президента. Он хотел бы приобрести остров, чтобы им не завладели Китай или Россия.

Как писал OBOZ.UA, 17 января в Дании и Гренландии митингующие выступили против требования президента Дональда Трампа о передаче арктического острова Соединенным Штатам Америки. Люди отмечали, что его жители должны иметь право самостоятельно определять свое будущее.

