Франция вводит строгий карантин из-за хантавируса: какие меры предусмотрены

Во Франции введен жесткий протокол реагирования на вспышку хантавируса среди лиц, контактировавших с инфицированными во время путешествия на борту круизного судна MV Hondius. Часть граждан уже госпитализированы в режиме строгой изоляции, в частности в парижскую больницу Бишат.

Главная цель мероприятий – максимально быстро прервать цепи передачи вируса. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

Согласно правительственному декрету, все лица, которые находились в контакте с инфицированными или находились на борту судна, подлежат обязательному медицинскому контролю. После первичного обследования они могут быть переведены в больничную карантинную изоляцию сроком до 42 дней – именно столько может длиться инкубационный период хантавируса.

Премьер-министр сообщил, что часть граждан уже доставлены в больницу Бишат в Париже, где они находятся под наблюдением врачей. Отдельные пациенты остаются в реанимации, однако их состояние оценивается как стабильное, а большинство контактных лиц не имеют симптомов.

Медицинские службы и правительственные координационные штабы работают в усиленном режиме, проводя ежедневные совещания для контроля ситуации и недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Напоминаем, что сейчас в мире идет разработка вакцин от хантавируса. Предварительно, необходимо будет минимум три дозы. Впрочем, сейчас исследования сталкиваются с нехваткой финансирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, у части пассажиров начали проявляться симптомы уже во время эвакуации. Страны срочно возвращают своих граждан домой, вводя жесткие карантинные меры.

