Франция потратила большинство ракет на иранские 'Шахеды' и ищет более дешевую альтернативу – La Tribune

Париж уже израсходовал большинство ракет, сбивая иранские беспилотники "Шахеды". Поэтому теперь Франция ищет более дешевую альтернативу этим боеприпасам.

Об этом пишет La Tribune. Издание отмечает, что французская авиация активно перехватывает иранские дроны Shahed на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ, и тратит дефицитные боеприпасы для истребителей Rafale.

"Десятки ударных дронов в ближневосточном регионе были уничтожены французской авиацией. Однако активное использование ракет класса "воздух-воздух" MICAпривело к стремительному сокращению их запасов", – пишет издание.

В частности, из-за недостатка ракет даже начался внутренний конфликт между Генеральным штабом (EMA), Управлением вооружения (DGA) и производителем ракет (компанией MBDA). Генштаб обвинил DGA в медленном поиске более дешевых альтернатив для сбивания недорогих дронов.

В свою очередь, чиновники заявили, что опасаются покупать системы у новых производителей из-за рисков низкого качества. А компания MBDA сообщила, что нарастила темпы производства, но выпускать оружие без подписанных контрактов и гарантированной оплаты не будет.

Из-за угрозы обороноспособности премьер-министр Франции Себастьен Лекорню созвал срочное кризисное совещание. На нем планируют найти долгосрочные решения для усиления армии и решить вопрос"ракетного голода".

"Но главной проблемой считается именно огромная разница в цене. Высокотехнологичные ракеты стоимостью в сотни тысяч евро используют для уничтожения дешевых дронов. Это экономически невыгодно и истощает стратегические резервы страны, поэтому Франция ищет альтернативы", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Вашингтон изменил приоритетность поставок вооружения, в частности систем противовоздушной обороны, переориентировав часть ресурсов из Европы на Ближний Восток. О таких шагах стало известно на фоне обострения ситуации в регионе и роста потребностей в средствах ПВО.

Напомним, что в администрации Трампа выступают с предложением по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Советник президента по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил, что сейчас подходящий момент, чтобы объявить победу США над Ираном и выйти из конфликта. По его словам, Соединенные Штаты уже достигли своих основных целей по сдерживанию иранской угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что военная мощь Ирана полностью уничтожена, однако Тегеран все еще способен наносить точечные удары по судоходству. Поэтому Соединенные Штаты Америки обратились к лидерам стран мира с призывом присоединиться к охране Ормузского пролива.

