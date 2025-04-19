Фото вскрытия тела: Трамп рассекретил документы об убийстве младшего брата Кеннеди

Правительство Соединенных Штатов объявило о рассекречении пока только первой части документов, связанных с убийством бывшего генерального прокурора, сенатора Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата президента Джона Кеннеди. Речь идет об архиве Национальной разведки США, в котором собраны документы полиции, ФБР и ЦРУ.

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Обнародованы только 10 тысяч фотокопий страниц архива, которые в настоящее время оцифрованы. Еще около 50 тысяч страниц архива "находятся в очереди на оцифровку и публикацию", отмечают американские массмедиа.

В отличие от архива по убийству Джона Кеннеди, документы по его брату ранее не были оцифрованы и "десятилетиями пылились" в секретных правительственных архивах.

Роберт Кеннеди был убит 5 июня 1968 года в отеле "Амбассадор" в Лос-Анджелесе, вскоре после победы на праймериз Демократической партии. Тогда расследованием занималось управление полиции Лос-Анджелеса, но ФБР проводила собственное параллельное расследование.

Национальное управление архивов и документации сделало 229 файлов из указанных 10 тысяч страниц архива. Документы содержат допросы, опросы и интервью ФБР с находившимися в отеле "Амбасадор" людьми, где убили Роберта Кеннеди, а также с находившимися в гостиничном номере политика, включая лидера борьбы за гражданские права Джона Льюиса (о чьем присутствии в день убийства не сообщали).

Из обнародованных файлов следует, что ФБР интересовалось, почему Роберт Кеннеди ушел из бального зала через кухонное помещение, а не на запланированную пресс-конференцию в противоположном направлении.

Кроме того, среди документов есть фотографии вскрытия тела убитого политика и несколько рукописных страниц убийцы, Сирхана Бишара Сирхана.

К примеру, конверт стрелка.

"RFK должен быть уничтожен, как и его брат", – написано на внешней стороне пустого конверта с обратным адресом от районного директора Службы внутренних доходов в Лос-Анджелесе. RFK – инициалы Роберта Кеннеди.

Обнародованные документы были сканированы вручную, с минимальной закраской некоторых данных "для защиты личной информации", такой, как номера социального страхования и т.д.

Директор Национальной разведки Талси Габбард заявила, что американцы впервые получают возможность пересмотреть ход официального расследования убийства политика, и "это будет способствовать приближению к истине". Она поблагодарила Роберта Ф. Кеннеди-младшего и его семью за поддержку.

Сын Роберта Кеннеди неоднократно выражал публичные сомнения в виновности палестинца Сирхана Бишара Сирхана, приговоренного к пожизненному заключению.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте этого года Национальный архив США обнародовал все документы об убийстве президента Джона Кеннеди. Речь идет о более чем 80 тыс. страниц данных в неотредактированном виде.

Обнародование указанных документов было предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа. Он заявил, что американский народ заслуживает прозрачности и правды.

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