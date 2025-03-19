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США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Алексей Лютиков
Новости. Мир
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3,5 т.
США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Национальный архив США обнародовал все документы об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Речь идет о более чем 80 тыс. страниц данных в неотредактированном виде.

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На данном этапе оцифровка исторических записей еще не завершена, поэтому новые документы будут публиковаться в течение некоторого времени. Об этом говорится на сайте Национального архива США.

В своем указе президент США Дональд Трамп заявил, что американский народ заслуживает прозрачности и правды. Поэтому он приказал в национальных интересах опубликовать все записи, связанные с убийством Кеннеди. Согласно указу, кроме данных об убийстве 35-го президента в открытом доступе должны появиться документы об убийстве бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга-младшего.

По состоянию на 18 марта 2025 Национальный архив США уже обнародовал 32 тыс. страниц (1123 файла PDF). Файлы содержат информацию о различных экспертизах, допросах свидетелей и другие данные о расследовании преступления.

Президента США Джона Кеннеди убили в 1963 году из огнестрельного оружия. Преступление произошло в городе Даллас (штат Техас). Во время следования президентского кортежа по улицам города раздались выстрелы. Первая пуля снайперской винтовки попала в шею Кеннеди сзади и вышла спереди из горла. Вторая пуля попала в голову и вызвала разрушение костей черепа в затылочной части, а также повреждение мозга. Кеннеди был доставлен в операционную, где спустя полчаса после покушения скончался.

США рассекретили документы об убийстве Кеннеди
США рассекретили документы об убийстве Кеннеди
США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Ранее президент США заявлял, что документы должны быть обнародованы без задержек, поскольку это, по словам Трампа, отвечает национальным интересам и праву граждан на прозрачность и правду.

Напомним, в США умер Клинт Гилл – агент Секретной службы, который во время покушения в 1963 году на Джона Кеннеди бросился защищать президента. Ему было 93 года.

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