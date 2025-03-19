США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Национальный архив США обнародовал все документы об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Речь идет о более чем 80 тыс. страниц данных в неотредактированном виде.

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На данном этапе оцифровка исторических записей еще не завершена, поэтому новые документы будут публиковаться в течение некоторого времени. Об этом говорится на сайте Национального архива США.

В своем указе президент США Дональд Трамп заявил, что американский народ заслуживает прозрачности и правды. Поэтому он приказал в национальных интересах опубликовать все записи, связанные с убийством Кеннеди. Согласно указу, кроме данных об убийстве 35-го президента в открытом доступе должны появиться документы об убийстве бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга-младшего.

По состоянию на 18 марта 2025 Национальный архив США уже обнародовал 32 тыс. страниц (1123 файла PDF). Файлы содержат информацию о различных экспертизах, допросах свидетелей и другие данные о расследовании преступления.

Президента США Джона Кеннеди убили в 1963 году из огнестрельного оружия. Преступление произошло в городе Даллас (штат Техас). Во время следования президентского кортежа по улицам города раздались выстрелы. Первая пуля снайперской винтовки попала в шею Кеннеди сзади и вышла спереди из горла. Вторая пуля попала в голову и вызвала разрушение костей черепа в затылочной части, а также повреждение мозга. Кеннеди был доставлен в операционную, где спустя полчаса после покушения скончался.

Ранее президент США заявлял, что документы должны быть обнародованы без задержек, поскольку это, по словам Трампа, отвечает национальным интересам и праву граждан на прозрачность и правду.

Напомним, в США умер Клинт Гилл – агент Секретной службы, который во время покушения в 1963 году на Джона Кеннеди бросился защищать президента. Ему было 93 года.

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