'Формируем коалицию стран': Стармер обсудил с Трампом варианты военных действий в Ормузском проливе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 9 апреля, провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили военные варианты и логистику в Ормузском проливе.

Об этом сообщает агентство Reuters. Дополнительных подробностей глава правительства не предоставил.

"Мы объединяем коалицию стран, работаем над политическим, дипломатическим планом, а также рассматриваем военные возможности и логистику фактического перемещения судов через пролив", – сказал Стармер во время своего визита в Персидский залив.

В то же время, поднимал ли он в разговоре с Трампом вопрос об угрозах США покинуть Альянс, Стармер не предоставил прямого ответа, но сказал, что НАТО отвечает интересам и США, и Европы.

"НАТО – это оборонительный альянс, который на протяжении десятилетий обеспечивал нам гораздо большую безопасность, чем мы были бы без него", – сказал он.

Что предшествовало

В понедельник, 6 апреля Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" НАТО, и что их нежеланиеподдерживать американскую армию во время операции в Иране является "следом, который никогда не исчезнет". Он часто критиковал альянс и говорил о полном выходе из альянса. В марте он опубликовал на своей платформе Truth Social сообщение, что страны-участницы "абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь" в войне с Ираном, и добавил, что "США ничего не нужно от НАТО".

"Думаю, его (вопрос выхода США из НАТО – Ред.) будет обсуждать президент через несколько часов с генеральным секретарем Рютте. Возможно, после этой встречи, которая состоится позже сегодня днем, вы услышите комментарии непосредственно от президента", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Однако сам американский президент заявил, что ухудшение отношений между Вашингтоном и союзниками по НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию. По словам американского лидера, именно эта идея стала началом нынешнего раскола между США и альянсом.

Трамп ранее критиковал Туманный Альбион

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения антииранской операции Вашингтон, вероятно, переосмыслит свои отношения с НАТО. Сам же Трамп упрекнул премьер-министра Великобритании Кира Стармера за отказ участвовать в операции.

"У них даже нет военно-морского флота. Все слишком старое, были авианосцы, которые не работали. Но нет, я не собираюсь говорить ему, что делать. Он может делать все, что захочет, а все, чего он хочет – это дорогие ветряки, которые завышают цены на энергоносители до небес", – говорил ранее глава Белого дома.

Напомним, ранее Кир Стармер резко высказался о влиянии мировых лидеров на экономическую ситуацию в стране. Он заявил, что ему "надоело", как действия Дональда Трампа и Владимира Путина влияют на цены на энергоносители, а британские семьи и бизнес вынуждены чувствовать последствия глобальной политики в собственных счетах.

Как сообщал OBOZ.UA, сам американский презиеднт назвал "позорным" продолжение блокирования Ираном Ормузского пролива. По его словам, обеспечение свободного судоходства там является частью будущего "соглашения" между Вашингтоном и Тегераном, а также требует прекратить взимать плату с танкеров за прохождение через пролив.

