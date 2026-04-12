Никогда не встречал такого: Фицо поддержал Орбана на выборах

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку своему венгерскому коллеге Виктору Орбану. Находясь с официальным визитом во Вьетнаме, глава словацкого правительства заявил, что будет внимательно следить за ходом голосования в Венгрии.

Фицо назвал Орбана "сильным защитником" суверенитета и национальных интересов. Об этом премьер Словакии написал в социальной сети Х.

Фицо подчеркнул, что обе стороны прилагают "значительные усилия" для развития высококачественных дружественных отношений между Словакией и Венгрией.

Одной из приоритетных задач сотрудничества названо обеспечение достойного положения национальных меньшинств в обеих странах.

Также Фицо назвал Орбана самым сильным защитником суверенитета и национальных интересов, которого он встречал за свою долгую политическую карьеру.

"Желаю Виктору Орбану, чтобы все его политические цели были достигнуты на парламентских выборах. За свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал столь решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", – написал Фицо.

Напомним, за день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту. Однако это произойдет только в случае победы Виктора Орбана.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 10 апреля Трамп тоже агитировал граждан Венгрии. Он заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает переизбрание Орбана на должность премьер-министра, потому что он "настоящий друг, борец и победитель".

