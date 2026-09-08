Финляндия завершила строительство 200-километрового заграждения на границе с Россией стоимостью 356 млн евро: как оно выглядит. Фото

Финляндия завершила строительство 200-километрового заграждения на восточной границе с Россией. Проект стоимостью 356 млн евро предусматривает 4,5-метровый забор, систему технического наблюдения, сеть дорог и 25-метровую расчищенную полосу.

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Об этом сообщают издания Yle и Raya. Официальное завершение работ состоялось возле пункта пропуска Нуйямаа в Лаппеенранти.

Как выглядит барьер

Восточный пограничный барьер состоит из 4,5-метрового забора, системы технического наблюдения, дорожной сети и 25-метровой расчищенной полосы. На самом заборе и рядом с ним установлены различные датчики, которые помогают контролировать ситуацию на границе.

По данным финской пограничной службы, ограждение построено на десятках отдельных участков общей протяженностью 200 км. Его размещали там, где потребность в усилении контроля была наибольшей по результатам оценки рисков.

Зачем Финляндии понадобился забор

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что необходимость в барьере возникла из-за изменения ситуации с безопасностью в Европе в результате войны России против Украины и различных гибридных операций. По её словам, заграждение является практичной и необходимой частью системы пограничной безопасности страны.

Барьер призван предотвращать незаконное пересечение границы и затруднять организованную нелегальную миграцию. Дорожная сеть также позволяет патрулям быстро прибывать на нужный участок, а систему технического наблюдения можно в дальнейшем расширять.

Строительство длилось три года

Пилотные участки ограждения были возведены в Иматри и Салли в 2023 году, а основное строительство продолжалось в 2024–2026 годах. В целом проект охватил десятки участков вдоль восточной границы.

К работам ежедневно привлекали до 600 человек и 150 машин, а в целом с проектом сотрудничали около 1000 собственников земельных участков. Строительство завершили в срок и уложились в бюджет: его стоимость составила 356 млн евро, что на 22 млн евро меньше первоначальной оценки.

В частности, несмотря на завершение основного строительства, министр внутренних дел Финляндии не исключила, что в будущем заграждение могут продлить. По её словам, дополнительное строительство будет зависеть от оценки необходимости в нём и возможного финансирования со стороны ЕС.

Напомним, Финляндия приступила к строительству заграждения на границе с Россией в феврале 2023 года. Изначально планировалось возвести трехкилометровый тестовый участок в районе Иматры, а в перспективе — около 200 км ограждения. Проект должен был усилить пограничный контроль и помочь бороться с нелегальной миграцией.

Как писал OBOZ.UA, в ноябре 2023 года Финляндия начала закрывать пункты пропуска на восточной границе из-за увеличения числа просителей убежища, прибывающих с территории России. В Хельсинки заявляли, что Москва может использовать миграционный поток как инструмент гибридного влияния.

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