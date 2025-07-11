Финляндия уведомила ООН о выходе из договора о противопехотных минах: что это значит

Правительство Финляндии известило Организацию Объединенных Наций (ООН) о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает производство и использование противопехотных мин. Он вступит в силу через шесть месяцев после уведомления – в январе 2026 года.

Видео дня

Страна планирует начать внутреннее производство противопехотных мин в следующем году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году с целью полного устранения противопехотных мин через международный запрет их использования, что должно было бы снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязывались не использовать, не производить и не передавать эти мины.

Однако сперва выход из Оттавской конвенции одобрили пять стран Европы – Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония, объяснив это необходимостью укреплять свою оборону из-за усиления военной угрозы со стороны России.

В июне 2025 года отмечалось, что военное командование этих государств работает над тем, какие участки их территорий могут быть заминированы с использованием этого вооружения, если Россия решит бросить свои войска против стран НАТО.

Недавно Литва и Финляндия заявили о планах начать производство противопехотных мин в связи с военной угрозой со стороны России – для собственных нужд и Украины. Польша, Латвия и Эстония не объявляли о таких планах, однако дали понять, что при необходимости они могут быстро начать внутреннее производство в будущем.

Кроме этого, 29 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что выход Украины из Оттавской конвенции снимает последние запреты на поле боя и позволяет возобновить производство противопехотных мин. Такой вид вооружения является довольно эффективным, поскольку российские оккупанты во время наступательных действий привлекают преимущественно пехоту без использования техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!