Литва и Финляндия в следующем году планируют начать внутреннее производство противопехотных мин: в Reuters раскрыли подробности

Литва и Финляндия планируют начать внутреннее производство противопехотных мин. Обе страны могут приступить к реализации этой инициативы уже в следующем году.

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Часть противопехотных мин Литва и Финляндия намерены отправлять в Украину. Об этом сообщает Reuters.

По информации официальных лиц двух стран-членов НАТО, Литва и Финляндия планируют начать внутреннее производство противопехотных мин в связи с военной угрозой со стороны России. Накануне обе страны объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование таких мин.

Официальные лица уточнили, что производство может быть запущено после завершения шестимесячного процесса выхода из Оттавской конвенции. Три других государства НАТО и Европейского союза – Польша, Латвия и Эстония – также выходят из договора, ссылаясь на растущую обеспокоенность по поводу агрессии России.

Пока что Польша, Латвия и Эстония не объявляли о планах начать производство противопехотных мин. Однако официальные лица Польши и Латвии дали понять, что при необходимости они могут быстро начать производство. Эстония также рассматривает это как возможный вариант в будущем.

"Мы собираемся потратить сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма", — заявил агентству Reuters заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса.

По его словам, будут заказаны десятки тысяч противопехотных мин. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что национальная промышленность Литвы позволяет производить такое количество мин.

В свою очередь глава Ассоциации оборонной промышленности Литвы Винцас Юргутис отметил, что после налаживания производства Литва сможет поставлять продукцию другим странам, в том числе Украине.

Договор о противопехотных минах (Оттавский договор) – это международное соглашение, официально известное как "Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". Основная цель договора – полностью запретить противопехотные мины, которые признаны негуманным оружием из-за их способности причинять неизбирательные и долгосрочные страдания, в том числе мирным жителям, даже после окончания конфликтов.

Договор запрещает применение противопехотных мин, разработку, производство, приобретение, накопление и передачу противопехотных мин. Документ регламентирует уничтожение всех существующих запасов противопехотных мин.

Договор был принят в 1997 году и вступил в силу 1 марта 1999 года. Таким образом, Оттавский договор является ключевым документом в области гуманитарного разоружения, направленным на искоренение угрозы, которую противопехотные мины представляют для людей по всему миру.

Напомним, пять стран Европы, которые ранее вышли из договора о запрете противопехотных мин – Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония, – укрепляют свою оборону, учитывая угрозу со стороны России. Военное командование этих государств уже работает над тем, какие участки их территорий могут быть заминированы с использованием этого вооружения, если российский диктатор Владимир Путин решит бросить свои войска против НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, полномасштабное вторжение России в Украину подтолкнуло Финляндию вступить в НАТО. Теперь страна укрепляет свою 1340-километровую границу с государством-агрессором, а напряженность "напоминает времена холодной войны".

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