Феномен социальной изоляции: в Италии 20-летней девушке диагностировали зависимость от ИИ

В Италии врачи впервые официально зафиксировали случай зависимости от искусственного интеллекта. 20-летняя девушка почти полностью прекратила общаться с людьми и начала считать ИИ близким другом.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera. По информации издания, девушка обратилась в службу профилактики и реабилитации зависимостей SERD в городе Местре.

По данным медиа, 20-летняя девушка была убеждена, что именно ИИ понимает и слушает ее лучше других. Специалисты предупреждают, что системы ИИ могут адаптировать ответы под ожидания пользователя. Из-за этого эмоциональная привязанность может усиливаться.

Медики диагностировали у пациентки "поведенческую зависимость". Руководитель службы SERD Лаура Суарди заявила, что подобные случаи могут свидетельствовать о более широкой проблеме социальной изоляции среди молодежи.

Напомним, группа исследователей из США и Великобритании провела исследование того, как искусственный интеллект влияет на работу мозга, и результаты неутешительны. Во-первых, ИИ практически сразу вызывает зависимость, из-за чего люди теряют мотивацию. А во-вторых, внезапное исчезновение доступа к помощи ИИ провоцирует волну ошибок.

