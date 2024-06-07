Одной из центральных тем предвыборной кампании в Европарламент, особенно в восточной Европе, в той или иной форме стала война России против Украины и российская угроза для региона. Эту тему активно использовали правые партии, которые рассчитывают впервые стать самой многочисленной группой в законодательном органе ЕС.

Венгрия была увешана агитацией партии "Фидес" Виктора Орбана, неприкрытого союзника Владимира Путина на континенте, с лозунгом "Стоп войне", где слово "война" иллюстрируется портретами Джорджа Сороса и политических оппонентов венгерского режима.

Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, партия которого известна своей пророссийской риторикой, стало предметом спекуляций об "украинском следе", инспирированных Москвой. Протесты фермеров в Польше также стали благодатной почвой для антиукраинской и правопопулистской пропаганды.

Примечательно, что именно правые и ультраправые силы выступают в образе миротворцев. Они обещают доверчивым европейским избирателям остановить войну и отвести угрозу для всего региона, накормив людоеда досыта. А "разжигателями войны" часто выставляют своих политических оппонентов во главе с мифическим "тайным правительством".

Эти фальшивые миротворцы близки к успеху. И с развитием такого тренда, боюсь, Европе беды не миновать.