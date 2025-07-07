Европе будет нелегко прекратить полагаться на США в вопросе военных технологий – NYT

Европейские страны взяли на себя обязательство почти вдвое увеличить военные инвестиции в течение следующего десятилетия. Но с этим связан важный вопрос: принесет ли дополнительное финансирование пользу европейской промышленности?

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Издание The New York Times написало о так называемой проблеме F-35 – неспособности Европы заменить критические американские оборонные технологии собственными, как в случае со знаменитым истребителем-невидимкой от Lockheed Martin. Его передовые возможности не имеют равных среди европейских аналогов. Естественно, суть "проблемы F-35" не ограничивается только самолетами.

К примеру, известный для украинцев зенитный ракетный комплекс Patriot также импортируется из Америки, как и ракетные пусковые установки, современные беспилотники, дальнобойная артиллерия со спутниковым наведением, интегрированные системы командования и управления, средства радиоэлектронной и кибервойны, а также большая часть программного обеспечения, необходимого для их работы.

"Обещанные инвестиции создали напряженность. Должны ли европейские страны строить собственную военную промышленность? Дают ли война в Украине и угроза милитаризованной России столько времени на подготовку? Или им следует продолжать инвестировать, по крайней мере частично, в уже имеющиеся у США передовые технологии?" – задались вопросами журналисты NYT.

Многие европейские чиновники считают, что ответ должен быть где-то посредине. Такой подход просматривается в том, что Европа установила ограничение касательно того, сколько можно потратить на американское оборудование. Это касается и флагманской программы финансирования обороны ЕС – кредитной линии в размере 150 миллиардов евро (или 173 миллиарда долларов США) для продвижения совместных закупок.

Но эти правила не касаются политик, которые вправе вести отдельные страны, вольны распределять собственные ресурсы по своему усмотрению.

Издание подчеркнуло, что "проблема F-35" стала еще более актуальной, поскольку Соединенные Штаты заблокировали оказание Украине некоторых видов военной помощи.

На последнем саммите НАТО европейские страны договорились тратить 3,5% годового ВВП каждой страны на основные военные инвестиции, а также дополнительно 1,5% на военные проекты. Обязательства союзников соответствовали требованию президента США Дональда Трампа "платить больше".

По словам Чарльза Гранта, директора аналитического Центра европейских реформ, в ЕС по сути есть две школы мысли. Одна из точек зрения, которой твердо придерживаются французские чиновники и институты ЕС, заключается в "европоцентричном" использовании фондов для долгосрочного финансирования ВПК.

Это крайне важно для того, чтобы европейцы не были слишком зависимы от США – которым, как считают некоторые, больше нельзя доверять.

Другая точка зрения, разделяемая странами Северной Европы, Балтии и Польшей, заключается в том, что Европе нужны возможности прямо сейчас, в том числе для помощи Украине, и тратить средства можно менее протекционистским образом.

"Они считают, что мы не можем быть идеалистами, а должны действовать сейчас и тратить сейчас на Украину", – объяснил Грант. Чиновники в Польше утверждают, что два этих подхода на самом деле совместимы.

"Большинство европейских стран, за исключением, возможно, Франции, продолжат закупать значительную часть своего оружия из Соединенных Штатов за счет наших национальных бюджетов", – заявил журналистам в прошлом месяце министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Но если Европе необходимо иметь возможность противостоять России самостоятельно, как настаивают американские чиновники, то, по его словам, Европе также нужна "усовершенствованная оборонная промышленность".

"Мы не можем импортировать все из Соединенных Штатов", – согласился Сикорский.

Смешанный подход означает, что Европа, скорее всего, останется зависимой от ключевых американских технологий. Некоторые политики обеспокоены, что Вашингтон может когда-нибудь отказаться от этих контрактов, и эта обеспокоенность усиливается периодическими сомнениями Трампа касательно обязательств НАТО и мягким тоном президента США в отношении страны-агерссора РФ.

По словам Клаудии Мейджор, эксперта по безопасности Германского фонда Маршалла, эта дилемма отчасти объясняет мнение, распространенное среди стран Северной Европы и Германии, о том, что Европа должна акцентировать внимание на хороших отношениях с американскими оборонными компаниями – даже если общение с Трампом будет напряженным.

Она уверена, что такие отношения будут долгосрочными, поскольку американским компаниям это выгодно. Они "опасаются быть исключенными из европейского оборонного пирога, который растет", объяснила Мейджор.

"Они хотят остаться в европейской игре", – заявила она.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, европейские страны активно ищут способы снизить свою военную зависимость от США. Одним из важнейших шагов на этом пути является разработка собственного истребителя шестого поколения, который в будущем может заменить американский F-35.

– В марте стало известно, что Канада может отказаться от контракта с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку F-35 для своих Военно-воздушных сил. Такое решение объясняется ухудшениями отношений с Белым домом.

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