Европа как можно скорее закроет дефицит дальнобойного оружия, – Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в Европе признают наличие дефицита дальнобойного вооружения. Он подчеркнул, что европейские страны намерены как можно скорее устранить этот пробел, а также высказался по поводу ситуации с американскими ракетами Tomahawk.

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Об этом Мерц заявил 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, передает "Укринформ". "Мы видим этот пробел в возможностях и устраним его как можно скорее. По этому поводу ведутся интенсивные переговоры, однако они еще не завершены", – отметил он.

По словам политика, у стран Европы уже есть соответствующие системы вооружений, но пока их недостаточно.

"У нас уже есть соответствующее оружие. Оно очень сложное и очень дорогое, но оно у нас уже есть. Мы просто не располагаем им в достаточном количестве", – сказал канцлер.

Мерц сообщил, что в течение последних недель союзники интенсивно обсуждали дополнительные закупки таких систем и их интеграцию с другими средствами поражения.

"То, что эти системы необходимо дополнительно закупить и что они должны быть интегрированы с другими системами, в последние недели интенсивно обсуждалось. По инициативе Великобритании и Франции по этому вопросу также была достигнута соответствующая договоренность", – рассказал глава правительства ФРГ.

Теперь этот вопрос будет прорабатываться на уровне министров обороны и иностранных дел.

Кроме того, сообщил Мерц, в Анкаре была подписана декларация о развитии дальнобойных средств поражения. "Мы хотим быстро продвигаться в вопросе дальнобойных средств поражения – как на европейском, так и на трансатлантическом уровне", – отметил он.

Ситуация с ракетами "Томагавк"

Ранее СМИ сообщили, что США отказались от размещения Tomahawk в Германии. Мерц подчеркнул, что на данный момент переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Прежде всего, что касается Tomahawk: переговоры еще не завершены. Поэтому я не могу сказать об этом ничего окончательного. Но эти переговоры ведутся", – заверил он.

Как сообщал OBOZ.UA, США, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция подписали межправительственное соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что новый объект позволит быстрее обслуживать ракеты и повысит готовность систем ПВО союзников к реагированию на современные угрозы.

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