Голливудский актер Уиллем Дефо, который снимался в "Глаза: Легенда Карпат", посетил российский павильон на Венецианской биеннале, которая в этом году попала в международный скандал из-за допуска РФ к участию несмотря на полномасштабную войну против Украины. После появления актера российские пропагандистские ресурсы начали активно распространять видео с ним и заявления о якобы "мировом признании" российской культуры.

О визите актера в павильон оккупантов сообщил российский ансамбль в своем Telegram-канале. Там опубликовали видео, на котором Уиллем Дефо слушает исполнение русских народных песен. По словам представителей коллектива, после завершения перформанса для голливудской звезды исполнили народную песню "Коробочка".

В заметке россияне обнадеживающе написали: "Уиллем Дефо посетил российский павильон на наш перформанс, и после его завершения мы исполнили для него "Коробочку". Мы радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур. И верим, что русская песня достойна мирового признания".

Отметим, что именно Дефо ранее снимался в фильме "Глаза: Легенда Карпат", где исполнил роль Максима. Фильм активно продвигали через украинские и карпатские мотивы, хотя критики обращали внимание, что лента лишь частично связана с украинской культурой, тем более, весь продакш связан с США.

Появление Дефо в российском павильоне произошло на фоне масштабного скандала вокруг участия РФ в Венецианской биеннале. Российский павильон работал в Венеции впервые с 2022 года. При этом доступ к нему имели только журналисты и представители арт-сообщества во время закрытых показов с 5 по 8 мая.

Из-за допуска России к биеннале более 50 художников и представителей почти 20 национальных павильонов отказались участвовать в премии "Лев зрительских симпатий". Кроме того, жюри Венецианской биеннале полностью подало в отставку после решения организаторов не исключать РФ из участия.

В МИД Украины ранее отмечали, что Россия использует культуру как инструмент пропаганды и "отбеливания" военных преступлений. Депутаты Европарламента также призвали Еврокомиссию заблокировать участие государства-агрессора в мероприятии, которое частично финансируется за счет ЕС.

Незважаючи на допуск государства террористки, Венецианская биеннале после начала полномасштабной войны в Украине осудила агрессию Кремля.

