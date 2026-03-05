'Это теракт': Алиев привел армию Азербайджана в состояние повышенной готовности и требует от Ирана извинений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние мобилизации номер один. Это произошло после инцидента с иранскими беспилотниками в Нахичеванской Автономной Республике, о котором он заявил во время заседания Совета безопасности.

Видео дня

О позиции азербайджанского руководства стало известно во время заседания Совета безопасности страны. Его слова обнародовало государственное агентство Азертадж. Глава государства сообщил, что Министерство обороны, Государственная пограничная служба и другие подразделения Сил специального назначения должны быть готовы к проведению любой операции.

Алиев заявил, что инцидент с иранскими беспилотниками в Нахичеванской автономии является террористическим актом. "Тем, кто хотел проверить наши силы, мы били голову "Железным кулаком" (наступательная операция Азербайджана в Карабахе в 2020 году – ред.). Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату", – сказал президент.

Реакция Баку

Алиев подчеркнул, что Азербайджан защищал и защищает свою территориальную целостность. По его словам, страна готова продемонстрировать силу против любых враждебных действий.

Президент также заявил, что действия Ирана стали примером "большой неблагодарности". Он добавил, что соответствующим структурам уже дали отдельные указания по ситуации на границе.

В то же время глава государства подчеркнул, что Баку не принимал и не будет участвовать в операциях против Ирана. "Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает", – заявил он.

Обстрел гражданских объектов

Во время заседания Совета безопасности Алиев заявил, что во время инцидента в четверг целями обстрела стали гражданские объекты. Азербайджанские власти решительно осудили эти действия и назвали их террористическим актом.

Президент призвал привлечь виновных к ответственности. По его словам, иранская сторона должна предоставить объяснения и извиниться перед Азербайджаном.

"Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, извиниться перед азербайджанской стороной. Те, кто совершили этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности", – заявил Алиев.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Азербайджана были приведены в боевую готовность после начала операции США против Тегерана. Дополнительные силы Баку были развернуты на границе с Ираном.