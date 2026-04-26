'Это символ борьбы': в Италии зафиксировали нападки на украинцев из-за флага, посольство отреагировало

В Италии во время массовых мероприятий ко Дню освобождения от нацистско-фашистской оккупации неизвестные нападали на людей с украинскими флагами. На "эпизоды агрессии и дискриминации" отреагировали в Посольстве Украины в Италии.

Там назвали подобные нападения "абсолютно неприемлемыми" и призвали не допускать их повторения в будущем. Осудила агрессию против людей с украинскими флагами и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Что известно

Накануне, 25 апреля, в Италии отметили День освобождения от нацистско-фашистской оккупации: в 2026 году итальянцы встретили уже 81-годовщину этой знаменательной даты.

В ряде итальянских городов прошли массовые мероприятия. Не обошлось без инцидентов. Так, в Риме фиксировались нападения на участников манифестаций, которые держали в руках флаги Украины. На нападения вынуждена была реагировать полиция, некоторым людям понадобилась также помощь медиков.

Украинские дипломаты осудили подобные нападения.

"Эпизоды агрессии и дискриминации против лиц с украинскими флагами во время сегодняшних празднований являются абсолютно неприемлемыми. Сегодня украинский флаг является символом борьбы за свободу, независимость, демократию и человеческую жизнь — против жестокой войны России, крупнейшей войны со времен Второй мировой войны. Мы искренне благодарны итальянскому правительству и всем итальянцам, которые поддерживают Украину и украинский народ в борьбе за жизнь и будущее. Насилие против тех, кто противостоит ежедневным убийствам невинных людей, депортации детей и попыткам России уничтожить независимое государство и его народ, вызывает глубокое возмущение и полное непонимание. Это не должно повториться", – говорится в официальном заявлении Посольства Украины в Италии, опубликованном в аккаунте дипведомства в сети Х.

Еще накануне нападения на людей с украинскими флагами осудила премьер Италии Джорджа Мелони. Она отметила, что во время массовых мероприятий по случаю "празднования свободы против любого угнетения" произошли "нападения на тех, кто нес украинский флаг (среди них и политических деятелей), то есть флаг народа, который борется за свою свободу против захватчика".

"Даже видели позорные изображения пожилого человека, которому запретили участвовать в манифестации", – добавила Мелони.

Глава итальянского правительства также отметила, что на массовых мероприятиях группа людей "освистывала и оскорбляла демократически избранных мэров, независимо от политического направления", также неизвестныеобрисовали плакаты и таблицы в память о "резне Фойбе" – этнических чисток итальянского населения на полуострове Истрия, устроенных отрядами Иосифа Броз-Тито в 1943-1945 годах.

Кроме того, некоторые участники манифестаций "оскорбляли и заставили покинуть шествие под охраной сил правопорядка" участников Еврейской бригады (Еврейская бригада (Jewish Brigade Group) в составе британской армии участвовала в окончательном освобождении Италии, включая Рим, в марте-апреле 1945 года. – Ред.)

"Если это те, кто утверждает, что защищает свободу и демократию, я бы сказала, что у нас есть проблема", – подытожила Мелони.

Примечательно, что в комментарии под сообщение премьера Италии набежали боты, которые повторяли кремлевские нарративы о "нацизме" в Украине и том, что Мелони "отдает деньги итальянцев" украинскому народу.

