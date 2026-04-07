"Это правда": Орбан признался, что обещал Путину "быть к его услугам в любом вопросе"

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что его венгерский коллега Виктор Орбан заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что он "к его услугам в любом вопросе". Глава правительства Венгрии подтвердил, что это соответствует действительности.

Так Орбан отреагировал на сообщение Туска в соцсети Х. Последний отметил в сообщении президента Польши Кароля Навроцкого и лидера партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.

"Орбан заявил Путину, что он к его услугам в любом вопросе. Господин Навроцкий, господин Качиньский, вы также поддерживаете Орбана в этом?" – спросил он.

Ответа от этих политиков еще не было, в отличие от Орбана. Уже через час он написал Туску следующее:

"Уважаемый Дональд Туск, это правда. Я разговаривал с президентом Путиным о прекращении войны и организации мирного саммита США – Россия в Будапеште. Что вы сделали для мира?".

Что предшествовало

Во время одного из телефонных разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отличился одиозным заявлением. Политик уверял кремлевского лидера в дружбе и предлагал ему помощь в урегулировании войны в Украине.

Орбан назвал себя "мышью, которая помогает освободить льва", ссылаясь на басню древнегреческого философа Эзопа.

Журналисты изучили стенограмму разговора политиков за 17 октября, где Орбан сообщил российскому диктатору, что "готов приложить максимум усилий", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине путем проведения саммита в Будапеште.

"Наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь любым образом. В любом вопросе, где я могу быть полезным, я к вашим услугам", – сказал тогда Орбан Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы до сих пор находятся в состоянии войны из-за Европы, а "особенно" стран ЕС. По его словам, Европа не дает реализовать "миротворческие усилия" президента США Дональда Трампа.

