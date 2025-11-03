'Это попытка манипуляции': в Минобороны Польши опровергли фейк о медобслуживании украинских военных

Польша не предоставляет украинским солдатам преимущества над поляками в доступе к медицинским услугам. Заявления об обратном – фейки.

Об этом на платформе X (Twitter) 3 ноября заявило Министерство национальной обороны Польши. Его пресс-служба была вынуждена отреагировать, потому что среди польских пользователей соцсетей массово распространялись ложные утверждения.

"Остановите дезинформацию!" – обратились представители оборонного ведомства.

"В Польше нет законов, которые бы гарантировали украинским солдатам право на медицинскую помощь в больницах в отличие от польских пациентов. Эта попытка манипуляции вписывается в российский нарратив, целью которого является разжигание негативных эмоций и поляризация польского, а также западного общества", – объяснили в МО.

Что стало причиной скандала

В польском интернет-пространстве стало вирусным видео с военнослужащими Сил обороны Украины возле медучреждения в городе Сталева Воля (Подкарпатское воеводство).

Автор ролика утверждал: мол, украинских воинов обслуживают без очереди, а он якобы целый год не может попасть на прием к врачу. Значительное количество зрителей восприняло это за чистую монету: в соцсетях возмущались, что "украинцы занимают места поляков".

"Проблема в том, что все это основывается на лжи", – объяснил в интервью Wirtualna Polska Януш Зажочны, староста Сталевой Воли, в чьем ведомстве находится больница.

"Подобные видео разжигают антиукраинские настроения. Это классика: кадры вырваны из контекста, а потом в комментариях начинается драка", – отметил он.

Чиновник пояснил, что в определенный день украинские военные, которые учатся неподалеку на военном полигоне, действительно приехали сдавать анализы в больницу. Но они делали это на коммерческом основании, не имея никаких преимуществ над обычными польскими пациентами.

"Это счета на сотни тысяч злотых. Это дополнительный доход для больницы", – указал Зажочны на очевидную выгоду (счета за анализы оплачивает Министерство национальной обороны).

Староста также рассказал, что в госпитале есть отдельное здание для обслуживания солдат, и посещают его не только украинцы.

"У нас здесь также есть солдаты из Словакии, Норвегии и Франции. Те, кто проходит обучение в нашем регионе. Это нормально: если кто-то заболеет или получит травму во время учений, его могут принять. Или нужно оставлять кого-то на улице?" – задал он риторический вопрос.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Польше стремительно растет количество преступлений против граждан Украины. За два года количество случаев угроз украинцам увеличилось более чем вдвое, а нападений – на 66%. Представительница полиции комиссар Виолетта Шубская подчеркнула, что полиция проводит профилактические мероприятия и образовательные кампании, чтобы бороться с проявлениями ненависти.

