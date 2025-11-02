'Езжайте на фронт, бандеровцы': в Польше фиксируют тревожный рост антиукраинской истерии

В Польше стремительно растет количество преступлений против граждан Украины. За два года количество случаев угроз украинцам увеличилось более чем вдвое, а нападений – на 66%. Представительница полиции комиссар Виолетта Шубская подчеркнула, что полиция проводит профилактические мероприятия, в частности образовательные кампании, чтобы бороться с такими проявлениями ненависти.

Об этом сообщило польское издание Onet, ссылаясь на официальные данные полиции. По информации, к которой получили доступ журналисты, только за первые семь месяцев 2025 года зафиксировано 543 преступления, мотивированные предубеждением. Это на 159 больше, чем в прошлом году за тот же период, что составляет прирост на 41%.

Волна агрессии против украинцев

Последние недели в Варшаве и других городах зафиксирован ряд нападений. В частности, 5 сентября на варшавской Бялоленке трое мужчин избили группу украинцев, выкрикивая "езжайте домой" и "езжайте на фронт, бандеровцы".

21 сентября мужчина в городском автобусе оскорблял пожилую украинку, а когда за нее вступилась активистка Зенобия Жачек – ударил ее. 9 октября в столице группа подростков напала на молодую украинку и ее знакомых, угрожая молотком и требуя деньги. Нападавшим оказалось всего 14 и 15 лет.

"Раньше такого не было. Мы работаем, платим налоги, не провоцируем никого, но все чаще слышим оскорбления", – рассказал украинец, который живет в Польше более 10 лет. Другой добавил, что даже боится выходить вечером из дома.

Елена, косметолог из Киева, вспоминает, как два года назад поляки встречали украинцев с распростертыми объятиями: "А теперь клиентки называют меня бандеровкой и отказываются, чтобы я делала им маникюр. Однажды на меня просто плюнула пожилая женщина в супермаркете. Я тогда расплакалась".

Социолог, профессор Пшемыслав Садура, в комментарии Onet предупреждает: "Нелюбовь к украинцам может перерасти в нечто худшее. Если ситуация не изменится, возможны даже случаи организованных линчей".

Специалисты отмечают, что нынешняя волна ксенофобии может быть связана как с политическими процессами, так и с экономическими трудностями в стране. В обществе нарастает усталость, а популисты активно играют на теме беженцев.

Рост преступлений и главные тенденции

Польские правоохранители фиксируют стабильный рост количества преступлений, совершенных против граждан Украины. Чаще всего речь идет об угрозах физической расправой – именно такие случаи составляют наибольшую долю среди всех нарушений. Как пояснила комиссар полиции Виолетта Шубская, преступления на почве ненависти имеют особый признак: обидчик действует, руководствуясь предубеждением или враждебным отношением к определенной группе людей. Она подчеркнула, что чрезвычайно важно еще во время расследования доказать, что нападающий демонстрировал свою неприязнь именно к лицам украинского происхождения.

По статистике, в 2022 году таких угроз в отношении украинцев в Польше было 317, в 2023-м – уже 359, а в прошлом году их количество выросло до 479. Это более 51% прироста за два года. Только за январь–август 2025 года зафиксировано еще 322 новых случая, и если тенденция сохранится, этот год станет рекордным.

На втором месте – преступления, связанные с уничтожением имущества. Их количество в 2022 году составляло 411, а уже через год – 449. Хотя в прошлом году цифра немного снизилась до 421, только за первые восемь месяцев 2025-го таких случаев было 306.

На третьем месте по количеству – преступления, связанные с издевательством или насилием. В течение двух лет количество случаев физического или психологического издевательства над украинцами выросло на 73% – со 160 в 2022 году до 278 в 2024-м. Только за семь месяцев этого года зафиксировано 196 таких инцидентов.

Физическое насилие и ксенофобия

Показатели физических нападений также неутешительны. В 2022 году пострадали 142 гражданина Украины, в 2023-м – 175, а в 2024-м – уже 204. Это прирост более 43%. Более легкие травмы (до семи дней расстройства здоровья) зафиксированы у 126 украинцев в 2022 году, а в нынешнем году – уже у 112 только за восемь месяцев.

Растет и количество нападений, мотивированных расизмом или ксенофобией. Если в 2023 году таких случаев было 103, то в 2024-м – почти вдвое больше, 188. За период до августа 2025-го полиция зарегистрировала еще 115 подобных инцидентов. За такие действия в Польше предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Кроме оскорблений и нападений, в Польше заметно увеличилось и разбоев, жертвами которых становятся граждане Украины. Если в 2022 году зафиксировали 63 таких случая, то уже в 2024-м их было 99 – рост на 57% за два года. Только за первые восемь месяцев 2025 года полиция сообщила о еще 83 подобных инцидентах.

Параллельно увеличивается количество дел, в которых украинцы страдают от преследования, кражи личных данных и вымогательств. В 2022 году таких пострадавших было 44, а уже в 2024-м – более чем вдвое больше, 93. В этом году до августа их насчитывалось 80. Правоохранители также фиксируют рост случаев, когда граждан Украины принуждают к определенным действиям или публично унижают.

Стереотипы и политическая риторика

Социолог Варшавского университета профессор Пшемыслав Садура объясняет, что антипатия к украинцам усилилась после начального периода солидарности 2022 года. "Сначала был своеобразный "карнавал помощи", но уже через несколько месяцев появились признаки усталости и недовольства. Люди начали распространять выдумки о якобы "требовательных украинцах"", – рассказывает он.

По мнению эксперта, корни этого страха глубже: "Мы боимся, что государство не обеспечит нам достаточно социальной поддержки, поэтому появляется воображаемый враг – украинец, который будто заберет место в детском саду, у врача или работу". Особенно это ощутимо в сфере услуг, где польские работники столкнулись с конкуренцией более дешевой рабочей силы.

Профессор добавляет, что отдельную роль играет дезинформация: вымышленные истории распространяются в соцсетях и воспринимаются как правда. "Мы слышали десятки вариантов той же басни об "украинке, которая не заплатила парикмахерше". Это классический пример цифровой сплетни", – говорит Садура.

Он отмечает, что эти настроения усиливают и политики. "К игре с антипатией к украинцам приобщаются популисты разных лагерей – от Конфедерации до представителей Гражданской коалиции (Koalicji Obywatelskiej). Даже мэр Варшавы Тшасковский во время избирательной кампании намекал на ограничение соцвыплат для украинцев. Это очень опасная тенденция", – предупреждает ученый.

От симпатии к отчуждению

Пшемыслав Садура сравнивает нынешние антипатии поляков к украинцам с тем, что сам наблюдал в Северной Англии перед брекситом. Тогда британцы так же меняли отношение к полякам, которые массово работали в стране. "Помню, как меня самого несколько раз оскорбляли из-за акцента, советовали "возвращаться домой". Это была ощутимая волна неприязни", – вспоминает ученый.

Он убежден, что сейчас в польском сознании начался процесс отделения Украины от украинцев. "В головах мы делаем разницу: одно дело – это героическое государство, которое воюет с Россией, а другое – "наглый украинец", который якобы забирает соцвыплаты или работу. Это две совершенно разные картинки, и это очень опасный механизм", – объясняет Садура.

По словам эксперта, подобные инциденты, как драка на Национальном стадионе в Варшаве или задержание лиц украинского происхождения за шпионаж, только усиливают ксенофобию. "Да, но мы должны понимать: виноваты не все украинцы, а конкретные люди. Когда несколько экстремистов ведет себя агрессивно, это не значит, что целая нация такая. Иначе мы рискуем перейти от единичных случаев к организованным линчам", – предостерегает профессор.

Садура называет нынешнюю риторику части польских политиков "флиртом с ксенофобией" и отмечает, что государство фактически уступает радикалам. "Когда движения типа "Движение защиты границ" формируют настроение в обществе, а власть молчит, это путь к опасной эскалации. Мы уже видим первые признаки той самой дегуманизации, которая в истории предшествовала погромам. Если политики не остановятся, ненависть перерастет в действия. Мы в шаге от этого", – подытожил социолог.

