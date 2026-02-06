'Это плохая новость для России': начальник Генштаба Франции заявил о готовности закрыть Балтийский регион

Балтийское море теперь может быть закрыто по решению НАТО. Такой шаг усилит контроль Альянса в регионе, поэтому является негативным сигналом для России.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Франции, генерал Фабьен Мандон. Он добавил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО существенно изменило ситуацию в Балтийском регионе.

"Балтийское море теперь может быть закрыто, когда мы этого пожелаем, – и это плохая новость для России", – отметил он.

Мандон добавил, что теперь Альянс имеет возможность полностью регулировать морское пространство. Этот шаг, по мнению начальника Генштаба, укрепляет обороноспособность союзников в Балтии и создает дополнительные ограничения для россиян.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус признал, что в НАТО наступила кризисная ситуация. По его словам, текущую ситуацию в Североатлантическом альянсе можно сравнить с "кризисом после 20 лет брака".

Глава немецкого оборонного ведомства признал, что не уверен, что в случае нападения на одного из членов Альянса Соединенные Штаты, согласно договору, придут на помощь.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз как геополитическое образование в первую очередь предлагает людям "нормативную альтернативу империализму и автократии". Однако на сегодня, чтобы и в дальнейшем иметь эту альтернативу, Европа должна "научиться говорить на языке политики силы" и уменьшить трансатлантическую зависимость, "которую мы слишком легко получили".

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Болгарии 29 января ратифицировал соглашение с Италией о совместном строительстве и использовании военной базы НАТО вблизи села Кабиле в Ямбольской области. Объект должен стать постоянным местом дислокации многонациональной боевой группы Альянса и рассчитан на размещение бригады или даже полноценной дивизии.

