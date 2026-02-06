'Новая порция морозов': синоптик дала прогноз на выходные и назвала дату похолодания в Украине. Карта

На выходных, 7 и 8 февраля, сильных морозов в Украине не ожидается. Температура днем будет держаться на уровне 0 градусов, на юге до +5 градусов, в Крыму местами до +10.

Таким прогнозом на субботу и воскресенье поделилась синоптик Наталья Диденко. Также специалист рассказала, когда ожидать новую волну похолодания.

Погода в Украине на выходных

Ночью температура почти по всей территории Украины составит от -3 до -8 градусов, на западе от 0 до -4, на юге около 0. Дневная температура удержится на уровне от 0 до -4 градусов, на западе около 0, на юге от +2 до +5, в Крыму термометры покажут от +6 до +10 градусов.

В воскресенье, 8 февраля днем ожидается постепенное похолодание, а на севере к вечеру температура снизится от -6 до -9 градусов.

На выходных также возможен мокрый снег или дождь. Кроме того, из-за влажной погоды ожидается образование туманов.

По прогнозам Диденко, с 9 по 11 февраля в Украину вернутся морозы. Однако задержатся они не долго, с 12 февраля ожидается потепление.

Напомним, после волны мощных морозов в Украину придет долгожданное потепление,говорила известный синоптик Наталья Диденко. Хотя текущая ночь еще будет холодной (особенно на северо-востоке),температура воздуха в целом будет повышаться, обещает она.

