«Это очень серьёзный сигнал»: в Молдове заявили об историческом минимуме уровня воды в Днестровском водохранилище

Днестровское водохранилище стремительно теряет воду из-за крайне низкого притока. 17 августа уровень воды в нем опустился до исторического минимума. 16 августа приток воды составлял всего 23 кубометра в секунду, тогда как сброс воды в сторону Молдовы остается на уровне 75 кубометров в секунду.

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В Министерстве окружающей среды Молдовы назвали ситуацию серьезным сигналом. Из-за такого соотношения уровень воды в водохранилище продолжает снижаться.

"Очень низкий уровень воды влияет на всю экосистему Днестра, способность реки поддерживать природный баланс, а также на водоснабжение населения", – говорится в сообщении ведомства. Молдавская сторона заявила, что постоянно сотрудничает с Украиной, непрерывно следит за ситуацией и анализирует гидрологические данные и оперативную информацию.

Критический приток

За первые десять дней августа среднесуточный приток воды в водохранилище составлял 38 кубометров в секунду. 16 августа этот показатель сократился до 23 кубометров в секунду.

В то же время сброс воды в направлении Молдовы сохраняется на уровне 75 кубометров в секунду. Из-за этого, как отметило Министерство окружающей среды, уровень воды в водохранилище имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

"Это чрезвычайно серьезный сигнал", – заявило ведомство, подчеркнув влияние низкого расхода воды на экосистему Днестра и водоснабжение населения.

На фоне сокращения стока Министерство окружающей среды Молдовы призвало граждан ответственно использовать водные ресурсы. Власти считают необходимым сократить потери воды, адаптировать инфраструктуру водосбора и избегать необоснованного потребления.

В ведомстве подчеркнули, что использовать доступные водные ресурсы нужно максимально ответственно – как государственным учреждениям, так и потребителям.

Ограничили сброс

11 августа Украина решила сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища с 85 до 75 кубометров в секунду. Это решение будет действовать до конца августа.

В начале месяца сброс уже сокращали на две недели – со 100 до 85 кубометров в секунду. Такой шаг объясняли необходимостью сохранить запасы воды на случай длительной засухи.

В то же время 28 июля правительство Молдовы на 30 дней ввело режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах из-за рисков перебоев с поставками топлива и низкого уровня воды в Днестре.

В случае ухудшения ситуации власти планируют в первую очередь ограничить использование воды для второстепенных нужд, в частности некоторых видов орошения, отдельных промышленных процессов и мытья поверхностей. Приоритетом должно оставаться обеспечение населения питьевой водой.

Напомним, в Румынии удалось локально повысить уровень воды в Дунае, который обеспечивает охлаждение единственной атомной электростанции страны "Чернаводе". 9 августа было зафиксировано повышение уровня воды в районе АЭС на 4 сантиметра за 24 часа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии единственная атомная электростанция "Пакш" впервые за более чем 40 лет прекратила выработку электроэнергии из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, который используется для охлаждения реакторов. Помимо энергетики, низкий уровень воды в реке уже повлиял на судоходство и туристическую отрасль.

А в Молдове из-за обмеления Днестра для обеспечения водоснабжения населения начали использовать стратегический запас воды. Главным источником пополнения реки является Новоднестровское водохранилище в Украине, и за последнюю неделю из-за засухи на водохранилище уровень воды резко снизился.

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