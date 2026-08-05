Молдова начала использовать стратегический резерв воды из-за обмеления Днестра: министр ООС бьет тревогу

Аномальная жара в Украине привела к объявлению в Молдове чрезвычайного положения и гидрологической тревоги сроком на 30 дней – из-за значительного сокращения водных ресурсов в бассейне реки Днестр. На сегодняшний день главным источником пополнения реки водой является Новоднестровское водохранилище в Украине. За последнюю неделю из-за засухи на водохранилище уровень воды стремительно снизился – более чем на четыре метра по сравнению с первыми днями августа прошлого года. Из-за обмеления Днестра Молдова для обеспечения водоснабжения населения начала использовать стратегический запас воды.

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Об этом рассказал министр охраны окружающей среды республики Георг Хайдер. Находясь с визитом в Украине, он представил Молдове ситуацию непосредственно с водохранилища.

Что сказал министр ООС

"Я нахожусь на Новоднестровском водохранилище в Украине, которое является основным источником воды в Днестре. К сожалению, мы видим, что сейчас озеро водохранилища наполовину пустое. Если в прошлом году средний уровень воды здесь составлял 117 метров, то в этом году у нас критический уровень воды – 112,9 метра. То есть, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, у нас более чем на четыре метра меньше воды", – сказал министр ЧС.

Георг Хайдер пояснил: в последние дни в водохранилище поступало в среднем всего 30 кубических метров воды в секунду, тогда как из него сбрасывают для поддержания водоснабжения ниже по течению не менее 85 кубических метров.

Именно эта разница и вынудила власти республики перейти к использованию накопленного стратегического запаса воды.

Ни один резерв не бесконечен

"Правительство прилагает усилия для обеспечения граждан водой. Но мы должны четко осознать – в данный момент мы потребляем воду из стратегического резерва. А ни один резерв не бесконечен", – подчеркнул министр по чрезвычайным ситуациям.

Он призвал граждан Молдовы "ответственно использовать воду".

Георг Хайдер предупредил: сокращение объема воды, сбрасываемой из водохранилища, может повлиять на работу водозаборной станции Вадул-луй-Воде, которая является основным источником питьевой воды для Кишинева. Чтобы избежать перебоев, на станции уже построили искусственную дамбу для поддержания необходимого уровня воды.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые в этом году водоснабжение Молдовы через Днестр оказалось под угрозой ещё в марте. А именно – после российского удара по Днестровской ГЭС в Черновицкой области в Кишиневе объявили "экологическую тревогу". Дело в том, что атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию привела к разливу нефти в Днестре, как в украинской, так и в молдавской акваториях реки.

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