Венгрия впервые за более чем 40 лет останавливает единственную в стране АЭС: Мадьяр предупредил о тяжелых днях

Венгрию ждут самые критические пять дней из-за остановки единственной атомной электростанции. В воскресенье, 2 августа, он предупредил, что АЭС "Пакш" впервые за более чем 40 лет прекратит выработку электроэнергии из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, который используется для охлаждения реакторов.

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Об этой ситуации сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявления премьер-министра и официальные данные. По словам премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, "впереди самые критические пять дней", ведь на страну надвигается новая волна жары с температурой до 40 градусов.

Критический период

По словам главы правительства, энергосистема, коммунальные службы и население будут работать в условиях повышенной нагрузки. Он также отметил, что окончательное решение о моменте полной остановки будет принимать руководство АЭС в соответствии со строгими требованиями безопасности.

Мадьяр предупредил, что четыре реактора российского производства могут оставаться без работы в течение нескольких недель. В то же время он сообщил, что добровольное сокращение потребления электроэнергии домохозяйствами и более чем 300 компаниями уже позволило снизить нагрузку на сеть примерно на 400 мегаватт.

Что известно

По состоянию на вечер воскресенья АЭС "Пакш" мощностью 2 гигаватта, которая обеспечивает около половины всего производства электроэнергии в Венгрии, работала лишь чуть более чем на 10% своей мощности. Причиной стало рекордное обмеление Дуная, вода из которого используется для охлаждения энергоблоков.

По прогнозу водохозяйственных служб, уровень реки в ближайшие дни продолжит снижаться. Министр энергетики Иштван Капитань сообщил, что к добровольному сокращению потребления электроэнергии уже присоединились венгерская энергетическая компания MOL, производитель аккумуляторов Samsung SDI, автомобильный бренд Audi и японский производитель автокомпонентов Denso.

Пока правительство не планирует вводить обязательные ограничения для предприятий, однако Мадьяр заявил, что в случае необходимости такие меры могут быть приняты уже с понедельника.

Помимо энергетики, низкий уровень воды в Дунае уже повлиял на судоходство и туристическую отрасль. Также более чем в 100 городах и селах страны, в частности в окрестностях Будапешта, ввели ограничения на использование воды.

По оценке заместителя председателя партии "Тиса" Марка Раднаи, энергетический кризис может обойтись Венгрии в сумму от 100 до 200 млрд форинтов (от 315 до 630 млн долларов) из-за резкого подорожания импортной электроэнергии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Венгрии в ближайшие дни полностью остановят работу Пакшской атомной электростанции из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Одновременно в стране произошла авария на Дунайской теплоэлектростанции, а жара вызвала исторически высокий спрос на электроэнергию, что создало угрозу энергетического кризиса уже с понедельника

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