Заявления Британии, Франции и Канады о готовности признать Палестину не поощряют боевиков ХАМАС прекратить огонь. Также такие заявления вредят переговорному процессу по прекращению огня.

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Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio. Он подчеркнул, что палестинское государство невозможно создать без согласия Израиля.

Рубио раскритиковал планы Британии, Франции и Канады, отметив, что ни одна из этих стран не может даже сказать, где именно будет находиться Палестина и кто будет ею управлять.

"Теперь представьте, что вы – ХАМАС. Вы до сих пор удерживаете 20 невинных заложников. Вы держите тела более 50 человек, которых вы замучили, изнасиловали и убили за это время с 7 октября 2023 года. Вы прячетесь в каком-то туннеле как трусы, а потом читаете или слышите в СМИ, что все эти страны выступают на вашей стороне... Вы таким образом создаете поощрение для ХАМАСа", – подчеркнул госсекретарь США.

По словам Рубио, угрозы Британии признать Палестину, если Израиль до конца сентября не согласится на перемирие, являются неуклюжими, они вредят мирным переговорам и побуждают ХАМАС к дальнейшей агрессии.

"Если бы я был на месте ХАМАС, я бы сказал: "Знаете что, давайте не допустим прекращения огня". Ведь если ХАМАС откажется от перемирия, то это гарантирует признание Палестины всеми этими странами в сентябре. Следовательно, они не согласятся. Это настолько неуклюже", – объяснил он.

Рубио убежден, что в этих трех странах есть большие электоральные группы, которые давят на власть, чтобы она поддержала признание Палестины, независимо от геополитических последствий.

Он отметил, что вместо того, чтобы признавать Палестину эти страны должны "в один голос" призвать ХАМАС освободить заложников.

"Я бы хотел, чтобы все эти страны собрались хоть раз и четко заявили: вы должны освободить этих 20 живых заложников – потому что это именно заложники – вы должны освободить их немедленно. Хотелось бы, чтобы этому уделялось столько же внимания, как и остальным аспектам ситуации", – отметил глава Госдепа.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 июля 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Палестину. Он сослался на настоятельную необходимость положить конец войне в секторе Газа и смягчить гуманитарный кризис.

Его заявление вызвало критику со стороны США и Израиля. А впоследствии и премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова признать Палестину, если к этому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

31 июля в Нью-Йорке министры иностранных дел сразу 15 стран подписали совместную декларацию, в которой объявили о намерении признать Палестину независимым государством. В частности, документ подписали Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

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