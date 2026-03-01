'Это неприемлемо': Китай резко отреагировал на удары по Ирану и ликвидацию Хаменеи

В Китае обнародовали новое заявление по поводу эскалации на Ближнем Востоке. В этот раз официальный Пекин "решительно осудил" ликвидацию главаря иранского режима Али Хаменеи.

Китайские официальные лица призвали США и Израиль прекратить военные операции. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Китая.

Пекин отреагировал на ликвидацию Хаменеи

Китайское внешнеполитическое ведомство заявило, что Соединенные Штаты и Израиль "серьезно нарушили суверенитет и безопасность Ирана". Также в Пекине заявили, что выступают категорически против каких-либо военных действий на Ближнем Востоке.

"Они нападают и убивают верховного лидера Ирана, серьезно нарушают суверенитет и безопасность Ирана, попирают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и основные нормы международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает. Мы призываем к немедленному прекращению военных операций, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности и совместному поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире", – говорится в заявлении китайского МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на угрозы Ирана после ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Американский президент предупредил, что лучше иранскому режиму воздержаться от каких-либо действий против Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

