Нацелили в сторону США: в России во время ядерных учений продемонстрировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты 'Ярс'. Видео

В России во время плановых учений стратегических ядерных сил состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома Плесецк в направлении полигона "Кура" на Камчатке. Событие произошло недалеко от границы с Соединенными Штатами Америки.

Тренировка проходила под руководством российского диктатора Владимира Путина, который наблюдал за запуском в режиме видеосвязи. По официальным данным Кремля, целью было проверить готовность всех компонентов ядерной триады — наземных, морских и воздушных.

В учениях задействовали "Ярс", "Синеву" и Ту-95

Во время учений с космодрома Плесецк осуществили пуск межконтинентальной ракеты "Ярс", а с атомной подводной лодки "Брянск" в Баренцевом море запустили баллистическую ракету "Синева". Также в воздух поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Все элементы учений координировали из Национального центра управления обороной России. В Кремле заявили, что все задачи тренировки были выполнены успешно, а видео запусков обнародовали в Минобороны РФ.

Информационная операция, чтобы ударить по имиджу Трампа на международной арене

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко считает, что пуск "Ярса" не является признаком реальной ядерной угрозы. По его словам, демонстративный запуск в сторону США – это исключительно информационная операция.

Коваленко отметил, что Путин играется ракетами с США так же, как ранее это делал руководитель КНДР Ким Чен Ын.

"Конечно, Россия не применит ядерку и это всем понятно. Но показательный пуск "Ярса" в сторону США – это исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу Трампа на международной арене", – пояснил он.

По словам руководителя ЦПИ, Россия, как сырьевой придаток Китая, совершает такие действия при полном согласии геополитических оппонентов США, которые позволяют такие действия.

"Рано или поздно стоит все же понять, что в идеологической войне работает исключительно оружие, а не деньги. И важно применить его против России. Это я о западном мире, если что. Без этого будет труднее говорить с Глобальным Югом в будущем", – объяснил Коваленко.

Что известно о ракете "ЯРС"

"ЯРС" – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения, которая является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

Ракетный дивизион мобильного варианта включает три автономные пусковые установки комплекса и мобильный командный пункт на многоосном шасси повышенной проходимости.

Характеристики:

Дальность: до 12000 км. Для модификации "Ярс-С" – до 10000 км.

до 12000 км. Для модификации "Ярс-С" – до 10000 км. Скорость: может достигать 25 махов (30 600 км/ч).

может достигать 25 махов (30 600 км/ч). Длина: (без ГЧ) 17,8 м

(без ГЧ) 17,8 м Диаметр: 1,86 м

1,86 м Стартовый вес: 46 000 кг

Модификация "Ярс-С" несет от 3 до 4 боевых блоков мощностью 300-500 килотонн или 6 блоков мощностью 150 килотонн каждый. Стартовый вес – 46 тонн, масса полезной нагрузки – 1,25 тонны, длина – 17,8 метра, калибр – 1,86 метра.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс" теоретически может достичь Киева менее чем за полторы минуты. При скорости около 7,5 км/с и расстоянии в 500-600 км "Ярс" долетит до столицы Украины примерно за 67 секунд.

Как сообщал OBOZ.UA, тренировкой стратегических ядерных сил в России руководил непосредственно диктатор Владимир Путин. В учениях приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие так называемой ядерной триады.

Маневры проводились под личным контролем Путина, который наблюдал за ходом запусков в режиме видеосвязи. Кремль заявил, что учения имели целью проверить готовность ядерных сил к "соответствующему реагированию" в случае угрозы для государства.

