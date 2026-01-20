'Это не изменится после Трампа': премьер Бельгии указал на структурные изменения внешней политики США

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на глубокие структурные изменения во внешней политике США, которые выходят за пределы отдельных президентских сроков. Он предупредил, что Европе нужны собственные технологические платформы и стратегическая автономия, иначе континент рискует стать зависимым от США.

Де Вевер подчеркнул, что эти изменения не ограничиваются президентством Дональда Трампа и продолжат влиять на европейскую политику в долгосрочной перспективе. Об этом шла речь на Экономическом форуме в Давосе.

По словам премьера, Европа должна строить собственные технологические платформы, чтобы обеспечить экономическое процветание и стратегическую независимость.

"Нам нужны собственные технологические платформы, чтобы строить процветание завтрашнего дня. Если нет, Трамп может делать с нами все что пожелает. Он может играть с нами. Он может делать нас рабами – потому что мы на самом деле тогда рабы. Мы привыкли к очень приятным президентам, таким как Обама, и не заметили, что изменения в Америке не ограничиваются одним президентством. Это структурные изменения. Лицо Америки повернулось к Тихому океану. Их спина повернулась к Атлантике. И это не изменится после Трампа. Это структурная вещь", – объяснил он.

Де Вевер также дал оценку переговорным отношениям с Россией. По его мнению, прямая дискуссия с кремлевским диктатором Владимиром Путиным без сильной позиции является рискованной.

"Быть счастливым вассалом – это одно. Быть несчастным рабом – это совсем другое. Переговоры с Путиным, я думаю, не очень хорошая идея, потому что, как говорили американцы, "если хочешь говорить – говори тихо, но держи большую палку". У нас нет большой палки. Мы можем говорить только тихо", – сказал он.

Напомним, ранее финский президент Александр Стубб заявил, что видит три сценария по Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны президента США Дональда Трампа. Большинство вариаций носит негативный характер.

В то же время глава минфина США Скотт Бессент подчеркивал, что Европе жизненно необходима поддержка Соединенных Штатов в сфере безопасности, потому что, если бы Вашингтон не помогал Киеву, в Украине произошел бы "коллапс". Так же и Европа зависима от США, поэтому ей нужно изменить свою позицию по Гренландии.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие потенциальной угрозы со стороны армии США для Гренландии Европа рассматривает вариант "коалиции желающих" как основу для нового военного альянса без участия США, но с вероятным членством Украины.

