'Это момент 1939 года': Хегсет призвал армию США готовиться к войне. Видео

Министр обороны США Пит Хегсет анонсировал трансформацию армии Соединенных Штатов. Ее хотят осуществить быстро, так как сейчас, по его словам, "момент 1939-го года", когда происходит рост угроз.

Заявление Хегсета транслировали американские телеканалы. Он подчеркнул, что если США хотят предотвратить войну и избежать ее, готовиться к ней надо уже сейчас.

"Это момент 1939-го года, или, надеюсь, момент 1981-го года – момент растущей срочности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, я чувствую это", – сказал министр.

Он подчеркнул, что говорит именно о трансформации американской армии, а не о "беззубой реформе".

"Нашим бойцам нужен глубокий потенциал, чтобы сдерживать любую агрессию, а при необходимости – решительно победить любого врага, который осмелится бросить вызов Америке", – заявил Хегсет.

Ранее, в конце сентября, Хегсет созвал высокопоставленных генералов на срочную встречу в Вирджинии и призвал их готовиться к войне. Он подчеркнул, что готовность к конфликту является ключом к сохранению мира и национальной безопасности.

Министр отмечал, что только те, кто способен воевать, заслуживают мира.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возобновление ядерных испытаний направлено на укрепление сдерживающего потенциала Соединенных Штатов. По его словам, такая инициатива "сделает конфликт менее вероятным" и поможет поддерживать мир через силу.

