'Пацифизм является наивным и опасным': Гегсет призвал американских генералов готовиться к войне. Видео

Министр войны Пит Гегсет созвал высокопоставленных генералов на срочную встречу в Вирджинии и призвал их готовиться к войне. Он подчеркнул, что готовность к конфликту является ключом к сохранению мира и национальной безопасности.

Об этом стало известно из эфира Fox News. Министр отметил, что только те, кто способен воевать, заслуживают мира.

По его словам, готовность к войне не означает стремление к конфликту, а наоборот – стремление сохранить мир.

"Отныне единственной миссией только что восстановленного Военного министерства является ведение войны, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанное и бескомпромиссное стремление. Не потому, что мы хотим войны. А потому, что мы хотим мира", – заявил глава Пентагона.

Гегсет подчеркнул, что ответственность военных заключается не только в подготовке к потенциальному противостоянию, но и в обеспечении готовности защищать мирные ценности и интересы страны в условиях угроз мирового масштаба.

Также он во время встречи подчеркнул, что пацифизм в современных условиях является наивным и опасным.

"Или вы защищаете свой народ и суверенитет, или вы будете подчиняться чему-то или кому-то", – добавил Гегсет.

Напомним, Пентагон приказал сотням генералов и адмиралов со всего мира прибыть на совещание в Квантико, штат Вирджиния. Причины проведения встречи не раскрывают, что вызвало беспокойство среди военных.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить силы для сдерживания России и Китая. При этом Вашингтон уверяет, что не стремится к прямому конфликту.

