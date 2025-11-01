'Сделают войну менее вероятной': Гегсет высказался относительно ядерных испытаний США

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возобновление ядерных испытаний направлено на укрепление сдерживающего потенциала Соединенных Штатов. По его словам, такая инициатива "сделает конфликт менее вероятным" и поможет поддерживать мир через силу.

Видео дня

После встречи с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном глава Пентагона ответил на вопросы журналистов, комментируя планы Вашингтона относительно нового этапа ядерных испытаний. Он подчеркнул, что США сотрудничают с Министерством энергетики, чтобы гарантировать надежность собственного ядерного арсенала.

Цель ядерных тестов

"Мы должны иметь достоверный ядерный сдерживающий потенциал. Это основа. Восстановление испытаний – очень ответственный способ сделать это. Оно уменьшает вероятность ядерного конфликта. Надо знать, что ты имеешь, и убедиться, что это работает должным образом", – объяснил Гегсет.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспечат наличие "самого сильного и эффективного" ядерного арсенала в мире, чтобы "поддерживать мир через силу". По словам министра, США не ищут конфликта ни с Китаем, ни с любым другим государством, но считают, что именно военная мощь делает мир более стабильным.

"Мир через силу"

"Чем сильнее мы, тем крепче наши альянсы – как в этом регионе, так и по всему миру. И тем менее вероятным становится конфликт. Это то лидерство, которого ждала эта часть мира", – отметил глава Пентагона.

Он также упомянул об "обновленном духе" Соединенных Штатов и заявил, что нынешняя администрация "сосредоточена на мире и силе во всех направлениях, даже несмотря на критику".

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Он заявил, что испытания ядерного арсенала страны являются ключевой частью национальной безопасности. При этом он не уточнил, какие именно тесты приказал выполнить президент Дональд Трамп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!